حادثه 22 بهمن قم زمینه ساز بهانه برای دشمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس خبرگان، جلسه عصرگاهی اجلاس سیزدهم خبرگان بعدازظهر روز سه شنبه پانزدهم اسفندماه با حضور نمایندگان این مجلس، برگزار شد. این جلسه كه با تلاوت آیاتی از كلام الله مجید كار خود را آغاز كرد، نطق پیش از دستور نمایندگان و انتخاب اعضای كمیسیونهای داخلی مجلس خبرگان را در دستور كار داشت.

آیت الله دكتر احمد بهشتی نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان، اولین سخنران پیش از دستور جلسه عصر بود.

ایشان در نطق خویش با اشاره به برخی حوادث پس از انقلاب اسلامی، حادثه 22 بهمن امسال در شهر قم را محكوم کرده و با استناد به بیانات مقام معظم رهبری كه در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، فرمودند، این گونه امور و بروز این اتفاقات را موجب بهانه دادن به دست دشمن و خلاف مصلحت نظام اسلامی است.

دكتر بهشتی افزود: «با پیروی از بیانات مقام معظم رهبری از اختلاف و تفرقه بپرهیزید و خود را برای انتخابات ریاست جمهوری مهیا سازند.»

وی عذر خواهی ریاست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای جمهور و قوه قضائیه را ستودنی دانست و افزود :«مسئولین سعی نمایند در مرحله عمل نیز پیروی از مقام معظم رهبری را به منصه ظهور گذارند.»

دكتر بهشتی همچنین حركت در مسیر وحدت و رعایت اخلاق اسلامی در سطح جامعه به ویژه از سوی مسؤولین را یك ضرورت برای انقلاب اسلامی و زیبنده نظام اسلامی كه حاصل خون شهدا و زحمات امام راحل (ره) و مردم همیشه در صحنه، ارزیابی نمود.

وی در فراز دیگری از سخنان خویش، هرج و مرج را نكوهش کردند و بر عمل كردن به فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای اجرایی كردن سیاست، اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم های دشمنان در سطح كشور تأكید كرد.

بهشتی یكی دیگر از مشكلات جهان اسلام را تفرقه امت اسلامی دانست و افزود: «این تفرقه و جدایی مسلمین از یكدیگر در حالی بروز می كند كه دشمنان هر روز با همكاری سران مرتجع برخی از كشورهای اسلامی به كشتار مسلمانان دست می زنند.»

آیت الله بهشتی همچنین از برخی اقداماتی كه موجب وهن دین و مذهب می شود، به شدت انتقاد كرد.

ایشان در پایان با اشاره به برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وجود برخی اختلافات و ناهنجاری ها در سطح جامعه را نكوهیده و خواستار اصلاح این گونه مسائل شد.