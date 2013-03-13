  1. استانها
  2. قم
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

آيت الله غروي در گفتگو با مهر:

برخورد با مسببين حوادث 22 بهمن بايد قاطعانه باشد

برخورد با مسببين حوادث 22 بهمن بايد قاطعانه باشد

قم - خبرگزاري مهر: عضو شورای عالی حوزه‌های علميه کشور بر برخورد قاطعانه با مسبين حوادث 22 بهمن در حرم حضرت معصومه(س) تاكيد كرد.

آيت الله سيد محمد غروي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره حوادثي كه در روز 22 بهمن در قم رخ داد تاكيد كرد: چنين حوادثي را كه در مراسم رسمي رخ داد را نمي توان تنها يك اتفاق دانست.

وي با اشاره به اينكه چنين مراسم هايي داراي برنامه ريزي و مديريت است عنوان داشت: نحوه برخورد و عملكرد كسانيكه چنين جلساتي را برگزار و مديريت مي‌كنند بايد به گونه‌اي باشد كه منشا وحدت بوده و از افتراق جلو گيري كند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: برنامه ريزي‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه در آن خلاء براي بوجود آمدن چنين حوادثي ايجاد نشود.

وي در ادامه به نحوه برخورد با متخلفان اشاره و ابراز داشت: برخورد با عوامل چنين حوادثي بايد قاطعانه و بدون سطحي نگري باشد تا از تكرار حوادث بعدي جلوگيري شود.

غروي بابيان اينكه در برخي مواقع افراد به دلايلي نمي‌خواهند اين حوادث را از پايه و اساس دنبال شود، گفت: گاهي به اقتضاء منافع و برخي مواقع نيز نوع نگاه تشكيلاتي نمی‌گذارد كه افراد به طور اساسي وارد ماجرا شده و حوادث را پيگيري كنند.

وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري عنوان كرد: در اين باره بايد واقعا يك عزم و اراده قوي وارد ميدان شده و با توجه به فرمايشات ايشان به طور جدي با عوامل برخورد و مقصرين را معرفي كرد.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم بر قانونمداري تأكيد و ابراز داشت: قانون بهترين ملاك براي برخورد با اين افراد است.

وي تاكيد كرد: اگر ملاك قانون باشد و براي برخورد با عوامل نيز اراده قوي در ميان باشد حقي نيز ضايع نشده و مسببين واقعي نيز شناسايي و از تكرار حوادث بعدي جلوگيري خواهد شد.

کد مطلب 2018124

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها