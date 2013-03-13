برخورد با مسببين حوادث 22 بهمن بايد قاطعانه باشد

آيت الله سيد محمد غروي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره حوادثي كه در روز 22 بهمن در قم رخ داد تاكيد كرد: چنين حوادثي را كه در مراسم رسمي رخ داد را نمي توان تنها يك اتفاق دانست.



وي با اشاره به اينكه چنين مراسم هايي داراي برنامه ريزي و مديريت است عنوان داشت: نحوه برخورد و عملكرد كسانيكه چنين جلساتي را برگزار و مديريت مي‌كنند بايد به گونه‌اي باشد كه منشا وحدت بوده و از افتراق جلو گيري كند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ادامه داد: برنامه ريزي‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه در آن خلاء براي بوجود آمدن چنين حوادثي ايجاد نشود.



وي در ادامه به نحوه برخورد با متخلفان اشاره و ابراز داشت: برخورد با عوامل چنين حوادثي بايد قاطعانه و بدون سطحي نگري باشد تا از تكرار حوادث بعدي جلوگيري شود.



غروي بابيان اينكه در برخي مواقع افراد به دلايلي نمي‌خواهند اين حوادث را از پايه و اساس دنبال شود، گفت: گاهي به اقتضاء منافع و برخي مواقع نيز نوع نگاه تشكيلاتي نمی‌گذارد كه افراد به طور اساسي وارد ماجرا شده و حوادث را پيگيري كنند.



وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري عنوان كرد: در اين باره بايد واقعا يك عزم و اراده قوي وارد ميدان شده و با توجه به فرمايشات ايشان به طور جدي با عوامل برخورد و مقصرين را معرفي كرد.



عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم بر قانونمداري تأكيد و ابراز داشت: قانون بهترين ملاك براي برخورد با اين افراد است.



وي تاكيد كرد: اگر ملاك قانون باشد و براي برخورد با عوامل نيز اراده قوي در ميان باشد حقي نيز ضايع نشده و مسببين واقعي نيز شناسايي و از تكرار حوادث بعدي جلوگيري خواهد شد.