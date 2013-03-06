میزان خراسان شمالی با شكست مدعيان به صدر جدول صعود كرد

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته سوم نهمین دوره رقابت های لیگ جودو دسته برتر باشگاههای کشور با عنوان جام ولایت، روز سه شنبه در محل سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد و در مهمترین دیدار تیم موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی موفق شد در دور ششم اين مسابقات پاس ثامن الحجج خراسان رضوی صدرنشين را با حساب چهار بر سه شکست دهد.

وي اظهار داشت: در دور هفتم، موسسه مالي و اعتباري ميزان تيم نفت مسجد سليمان را با حساب پنج بر دو مغلوب كرد و در دور هشتم نيز تيم استان موفق شد تيم رده دومي دانشگاه آزاد اسلامي را با نتيجه مشابه شكست دهد.

خسرويار اظهار داشت: با اين سه پيروزي تيم خراسان شمالي 21 امتيازي شد و به تنهايي در صدر جدول رده بندي ليگ برتر جودو قرار گرفت.

به گفته وي قهرماني تيم جودو موسسه مالي و اعتباري ميزان خراسان شمالي در اين رقابت ها تقريبا حتمي شده و با توجه به اينكه اين تيم در هفته پاياني دو بازي آسان دارد، به نظر مي رسد جام قهرماني اين فصل به خراسان شمالي خواهد آمد.

اين مسئول اظهار داشت: تيم خراسان شمالي 27 اسفندماه در هفته پاياني برابر شهروند چالوس و شهداي خوزستان به ميدان مي رود.

خسرويار تصريح كرد: هم اكنون در جدول رده بندی تيم موسسه مالی و اعتباری میزان با 21 امتیاز در صدر قرار دارد، پاس ثامن الحجج خراسان رضوی با 18 امتیاز و تفاضل 23 دوم است و دانشگاه آزاد اسلامي هم با همین تعداد امتیاز و تفاصل 17 در جايگاه سوم ايستاده است.

وي در ادامه عنوان کرد: اعضای تیم موسسه مالي و اعتباري ميزان خراسان شمالي را در وزن 60 کیلوگرم بهزاد وحدانی و سعید رضاییان، در 66 کیلو مصطفی دلیریان و مختار خورنگ، در 73 کیلو الياس علي اكبري، سعید مولایی و علی فرزانه(مصدوم)، در 81 کیلو محسن بخشایی و حامد ملک محمدی، در 90 کیلو علی محمدنیا و یونس ولی زاده، در 100 کیلو ژاکوب آواکیان و مجتبی قادری قهرمانلو و در وزن 100+ کیلوگرم ابراهیم قجر و مسعود حاجی پور مقدم تشکیل داده اند.

خسرویار که خود سرپرستی تیم استان را در رقابت های لیگ برتر بر عهده دارد، اظهار داشت: 12 نفر از 14 ورزشکار حاضر در تیم جودو موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی، از جودوکاران بومی استان هستند و مربیگری این تیم نيز بر عهده رضا مهنان؛ مربي ارزنده خراسان شمالي است.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره رقابت های لیگ برتر جودو باشگاههای کشور با عنوان جام ولایت با حضور شش تیم از 13 دی ماه آغاز شده و بر اساس برنامه تا پايان سال جاري به اتمام مي رسد.