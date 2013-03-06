طرح های مهر ماندگار تالش با حضور دستیار ویژه رئیس جمهوری بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان در راستای سفر دو روزه خود به استان گیلان ظهر چهارشنبه از طرح های مهر ماندگار تالش همچون محور پونل، تالش - آستارا، پل کنارگذر شهر تالش، پل کنارگذر شهر لیسار و پل خطبه سرا بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از پروژه های مهر ماندگار این شهرستان دستورات لازم به منظور سرعت بخشی در روند پیشرفت فیزیکی این پروژه ها را صادر کرد.

همچنین جاده چهار بانده پونل – آستارا و احداث کنارگذر شهر تالش از دیگر طرح هایست که مورد بازدید دستیار ویژه رئیس جمهوری و رئیس ستاد مهر ماندگار کشور قرار گرفت و در راستای رفع مشکلات این پروژه ها نیز دستورات لازم صادر شد.

دستیار ویژه رئیس جمهوری در حاشیه این بازدید گفت: تکمیل و بهره برداری به موقع پروژه های مهر ماندگار از اولویت های نخست دولت است.

علی اکبر محرابیان با بیان اینکه پروژه های مهر ماندگار از بین طرح های مهم و محرک توسعه انتخاب شده اند، یادآورشد: بهره برداری از این طرح ها نقش بسزایی در شتاب بخشیدن به رشد و بالندگی استان گیلان خواهد داشت.