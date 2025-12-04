استاندار گیلان: کنارگذر تالش نیازمند ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر پنجشنبه در ادامه برنامههای سفر شهرستانی خود به تالش و در جلسه شورای اداری این شهرستان با حضور نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال، فرماندار و مدیران استانی، گفت: هدف از این نشستها تنها تشریفاتی نیست و باید خروجی عملی برای مردم منطقه داشته باشد.
وی با اشاره به بازدیدهای انجام گرفته از پروزه های تالش افزود: در این بازدید چهار تا پنج پروژه مهم بررسی شد که هر یک اهمیت ویژهای برای شهرستان تالش دارد.
پیشرفت و نیاز مالی کنارگذر تالش
حقشناس کنارگذر ۱۲ کیلومتری تالش را پروژهای راهبردی معرفی و اظهار کرد: بخشی از مسیر تکمیل شده و قابل بهرهبرداری است، اما برای تکمیل بخشهای باقیمانده به حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و تکمیل آن یکی از مطالبات اصلی استان در سفر هیأت دولت خواهد بود.
استاندار گیلان همچنین به آخرین وضعیت بیمارستان تخصصی قلب غرب استان اشاره کرد و گفت: افزایش ظرفیت این بیمارستان در دستور کار است و امیدواریم بخشی از توسعه آن در سال جاری به سرانجام برسد.» وی افزود: «ساختمان پزشکی قانونی تالش تکمیل شده، اما تجهیز آن باید تسریع شود تا خدماترسانی کامل آغاز گردد.
تجهیز ایستگاه اطفای حریق تالش
حقشناس در تمجید از روند ساخت و تجهیز ایستگاه اطفای حریق تالش بیان کرد: در صورت وجود مشکلات مالی برای تکمیل این پروژه، تلاش خواهد شد از اعتبارات ملی یا استانی جبران شود.
استاندار با تأکید بر اهمیت واکنش سریع در بحرانها گفت: تجربههای جهانی نشان میدهد ۲۴ ساعت نخست در بحرانها تعیینکننده است.» وی افزود: «در ایران، تمام دستگاهها از بسیج و راهداری گرفته تا دهیاریها و شهرداریها، در مدیریت بحرانها پای کار هستند.
حقشناس کنارگذر تالش را بخش مهمی از کریدور شمال-جنوب دانست و گفت: این مسیر تنها مشکل شهرستان تالش نیست، بلکه مسئلهای ملی و بینالمللی است. ظرف دو روز بیش از ۶ هزار تن بار از مسیر بندرانزلی عبور کرده و فعالسازی کریدور شمال-جنوب مورد تأکید ایران، هند و روسیه است.
اهمیت همکاری میان استانها و موقعیت آستارا
استاندار گیلان با اشاره به تأکید دولت و رهبر انقلاب بر همکاری میان استانهای همجوار گفت: بخش زیادی از مسائل کشور با مشارکت استانها قابل حل است و بدون ایجاد منافع مشترک، تحول جدی امکانپذیر نیست.
وی همچنین به موقعیت کمنظیر مرز آستارا اشاره کرد و افزود: این شهرستان مرز زمینی، دریایی و ریلی را همزمان دارد و دولت اهتمام ویژهای برای توسعه آن دارد. اگر امروز برای جبران عقبماندگیها اقدام نکنیم، نه تنها استان، بلکه موقعیت ژئوپلیتیک کشور آسیب میبیند.
