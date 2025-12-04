  1. استانها
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

استاندار گیلان: کنارگذر تالش نیازمند ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار است

تالش- استاندار گیلان با اشاره به پیشرفت بخشی از کنارگذر ۱۲ کیلومتری تالش گفت: برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده این پروژه راهبردی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر پنجشنبه در ادامه برنامه‌های سفر شهرستانی خود به تالش و در جلسه شورای اداری این شهرستان با حضور نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال، فرماندار و مدیران استانی، گفت: هدف از این نشست‌ها تنها تشریفاتی نیست و باید خروجی عملی برای مردم منطقه داشته باشد.

وی با اشاره به بازدیدهای انجام گرفته از پروزه های تالش افزود: در این بازدید چهار تا پنج پروژه مهم بررسی شد که هر یک اهمیت ویژه‌ای برای شهرستان تالش دارد.

پیشرفت و نیاز مالی کنارگذر تالش

حق‌شناس کنارگذر ۱۲ کیلومتری تالش را پروژه‌ای راهبردی معرفی و اظهار کرد: بخشی از مسیر تکمیل شده و قابل بهره‌برداری است، اما برای تکمیل بخش‌های باقی‌مانده به حدود ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و تکمیل آن یکی از مطالبات اصلی استان در سفر هیأت دولت خواهد بود.

استاندار گیلان همچنین به آخرین وضعیت بیمارستان تخصصی قلب غرب استان اشاره کرد و گفت: افزایش ظرفیت این بیمارستان در دستور کار است و امیدواریم بخشی از توسعه آن در سال جاری به سرانجام برسد.» وی افزود: «ساختمان پزشکی قانونی تالش تکمیل شده، اما تجهیز آن باید تسریع شود تا خدمات‌رسانی کامل آغاز گردد.

تجهیز ایستگاه اطفای حریق تالش

حق‌شناس در تمجید از روند ساخت و تجهیز ایستگاه اطفای حریق تالش بیان کرد: در صورت وجود مشکلات مالی برای تکمیل این پروژه، تلاش خواهد شد از اعتبارات ملی یا استانی جبران شود.

استاندار با تأکید بر اهمیت واکنش سریع در بحران‌ها گفت: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد ۲۴ ساعت نخست در بحران‌ها تعیین‌کننده است.» وی افزود: «در ایران، تمام دستگاه‌ها از بسیج و راهداری گرفته تا دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، در مدیریت بحران‌ها پای کار هستند.

حق‌شناس کنارگذر تالش را بخش مهمی از کریدور شمال-جنوب دانست و گفت: این مسیر تنها مشکل شهرستان تالش نیست، بلکه مسئله‌ای ملی و بین‌المللی است. ظرف دو روز بیش از ۶ هزار تن بار از مسیر بندرانزلی عبور کرده و فعال‌سازی کریدور شمال-جنوب مورد تأکید ایران، هند و روسیه است.

اهمیت همکاری میان استان‌ها و موقعیت آستارا

استاندار گیلان با اشاره به تأکید دولت و رهبر انقلاب بر همکاری میان استان‌های همجوار گفت: بخش زیادی از مسائل کشور با مشارکت استان‌ها قابل حل است و بدون ایجاد منافع مشترک، تحول جدی امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین به موقعیت کم‌نظیر مرز آستارا اشاره کرد و افزود: این شهرستان مرز زمینی، دریایی و ریلی را هم‌زمان دارد و دولت اهتمام ویژه‌ای برای توسعه آن دارد. اگر امروز برای جبران عقب‌ماندگی‌ها اقدام نکنیم، نه تنها استان، بلکه موقعیت ژئوپلیتیک کشور آسیب می‌بیند.

