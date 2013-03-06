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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۰

مهمانپرست در گفتگو با مهر:

روابط تهران - کاراکاس بعد از فوت چاوز هم با قوت ادامه می یابد/ مردم ونزوئلا راه رئیس جمهور فقید را ادامه خواهند داد

روابط تهران - کاراکاس بعد از فوت چاوز هم با قوت ادامه می یابد/ مردم ونزوئلا راه رئیس جمهور فقید را ادامه خواهند داد

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص درگذشت هوگو چاوز و تاثیر آن در روابط ایران و ونزوئلا گفت: امیدواریم روابط دو کشور با همان قوت و همان سطح گذشته ادامه پیدا کند چرا که هیچ اتفاقی به لحاظ وضعیت سیاسی در روابط دو کشور نیفتاده است.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مرگ هوگوچاوز رئیس جمهور ونزوئلا گفت: حادثه فوت چاوز برای مردم ونزوئلا یک حادثه غم انگیز بود چون ایشان را قهرمان ملی خود می دانستند.

وی افزود: اخبار و اطلاعات حاکی از آن است که مردم در ونزوئلا راه چاوز را ادامه می دهند و از وی و خواسته هایش حمایت می کنند.

مهمانپرست در خصوص احتمال حضور هیئتی از ایران در مراسم تدفین چاوز خاطرنشان کرد: برای مراسم تدفین مراسمی با حضور کشورهای آمریکای لاتین برگزار می شود. اگر قرار باشد مسئولینی از کشورهای دیگر دعوت شوند حتما این مسئله را بررسی و اقدام می کنیم.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص اظهاراتی درباره علت مرگ چاوز که به بیو تروریسم توسط امریکا نسبت داده شده است گفت: اینکه علت و فوت بیماری ایشان چه بوده باید متخصصین نظر بدهند و اگر اسنادی پیدا کنند به اطلاع می رسانند.

وی بیان کرد: نفس روابط ما با آمریکا لاتین بویژه ونزوئلا یک ظرفیت خوب برای همکاری کشورهاست. این روابط با ظرفیت خود ادامه می یابد و با گسترش روابط نشان می دهیم چاوز مسیر خوبی را طی کرده و این مسیر با حمایت مردم ادامه پیدا می کند.

مهمانپرست همچنین درباره روابط ایران و ونزوئلا پس از مرگ چاوز تصریح کرد: امیدواریم روابط با همان قوت و در همان سطح ادامه پیدا کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه هیچ اتفاقی به لحاظ سیاسی در روابط دو کشور نیفتاده است بیان کرد: مردم از رهبرشان در ونزوئلا حمایت می کنندو راهشان را ادامه می هند. همه اقشار در ونزوئلا از ارتش، معاون چاوز که هم اکنون در جایگاه او قرار گرفته و ... کمک می کنند وضعیت با ثبات آنجا ادامه پیدا کند.

 

کد مطلب 2012929

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