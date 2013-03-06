روابط تهران - کاراکاس بعد از فوت چاوز هم با قوت ادامه می یابد/ مردم ونزوئلا راه رئیس جمهور فقید را ادامه خواهند داد

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مرگ هوگوچاوز رئیس جمهور ونزوئلا گفت: حادثه فوت چاوز برای مردم ونزوئلا یک حادثه غم انگیز بود چون ایشان را قهرمان ملی خود می دانستند.

وی افزود: اخبار و اطلاعات حاکی از آن است که مردم در ونزوئلا راه چاوز را ادامه می دهند و از وی و خواسته هایش حمایت می کنند.

مهمانپرست در خصوص احتمال حضور هیئتی از ایران در مراسم تدفین چاوز خاطرنشان کرد: برای مراسم تدفین مراسمی با حضور کشورهای آمریکای لاتین برگزار می شود. اگر قرار باشد مسئولینی از کشورهای دیگر دعوت شوند حتما این مسئله را بررسی و اقدام می کنیم.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص اظهاراتی درباره علت مرگ چاوز که به بیو تروریسم توسط امریکا نسبت داده شده است گفت: اینکه علت و فوت بیماری ایشان چه بوده باید متخصصین نظر بدهند و اگر اسنادی پیدا کنند به اطلاع می رسانند.

وی بیان کرد: نفس روابط ما با آمریکا لاتین بویژه ونزوئلا یک ظرفیت خوب برای همکاری کشورهاست. این روابط با ظرفیت خود ادامه می یابد و با گسترش روابط نشان می دهیم چاوز مسیر خوبی را طی کرده و این مسیر با حمایت مردم ادامه پیدا می کند.

مهمانپرست همچنین درباره روابط ایران و ونزوئلا پس از مرگ چاوز تصریح کرد: امیدواریم روابط با همان قوت و در همان سطح ادامه پیدا کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان با اشاره به اینکه هیچ اتفاقی به لحاظ سیاسی در روابط دو کشور نیفتاده است بیان کرد: مردم از رهبرشان در ونزوئلا حمایت می کنندو راهشان را ادامه می هند. همه اقشار در ونزوئلا از ارتش، معاون چاوز که هم اکنون در جایگاه او قرار گرفته و ... کمک می کنند وضعیت با ثبات آنجا ادامه پیدا کند.