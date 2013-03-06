  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

پیام تسلیت صالحی به دولت و مردم ونزوئلا؛

روح و راه چاوز برای همیشه در قلوب دوستداران حق و حقیقت ماندگار شد

روح و راه چاوز برای همیشه در قلوب دوستداران حق و حقیقت ماندگار شد

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان به دنبال درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا پیام تسلیتی خطاب به دولت و ملت ونزوئلا برای الیاس خاوا، وزیر نیروی مردمی و روابط خارجی جمهوری بولیواری ونزوئلا ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در این پیام درگذشت هوگو رافائل چاوز رئیس جمهور محترم جمهوری بولیواری ونزوئلا را به خانواده محترم ایشان و دولت و ملت بزرگ ونزوئلا تسلیت گفت و افزود: ایشان شخصیتی محبوب،مردمی و صادق و چهره ای جهانی و رهبری بزرگ بودند که چراغ امید به آینده روشن را در دل بسیاری از ملتهای ستمدیده و استقلال طلب جهان برافروختند.هرچند چاوز بزرگ از لحاظ فیزیکی دیگر در میان ما نیست اما مطمئنا روح، راه و مسیر آزادیخواهانه وی برای همیشه در قلوب دوستداران و عاشقان حق و حقیقت ماندگار شد و راهنمای نیل به توسعه، عدالت و صلح برای مردم استقلال طلب ونزوئلا و دنیا خواهد بود.
 

کد مطلب 2013231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها