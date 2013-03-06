روح و راه چاوز برای همیشه در قلوب دوستداران حق و حقیقت ماندگار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در این پیام درگذشت هوگو رافائل چاوز رئیس جمهور محترم جمهوری بولیواری ونزوئلا را به خانواده محترم ایشان و دولت و ملت بزرگ ونزوئلا تسلیت گفت و افزود: ایشان شخصیتی محبوب،مردمی و صادق و چهره ای جهانی و رهبری بزرگ بودند که چراغ امید به آینده روشن را در دل بسیاری از ملتهای ستمدیده و استقلال طلب جهان برافروختند.هرچند چاوز بزرگ از لحاظ فیزیکی دیگر در میان ما نیست اما مطمئنا روح، راه و مسیر آزادیخواهانه وی برای همیشه در قلوب دوستداران و عاشقان حق و حقیقت ماندگار شد و راهنمای نیل به توسعه، عدالت و صلح برای مردم استقلال طلب ونزوئلا و دنیا خواهد بود.

