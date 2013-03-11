عکاس خبرگزاری مهر در هرمزگان لوح تقدیر جشنواره بین المللی خیام را دریافت کرد

حسام الدین انصاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق بیان داشت: آیین گشایش و إهدای جوایز جشنواره بین المللی عکس خیام ۲۰۱۳ با حضور بیش از ۷۰۰ نفر از عکاسان و هنرمندان در فرهنگ سرای سیمرغ نیشابور برگزار گردید.



انصاریان افزود: هیأت داوران جشنواره خیام از بین ۱۵۲۰۸ عکس رسیده از ۲۳۵۴ عکاس از ۷۶ کشور دنیا، رأی خود را اعلام کردند و محمد بارکار با یک عکس، اصغر بشارتی با سه عکس، کیان اعتمادی با یک عکس، مرتضی کناری زاده با یک عکس، مهرزاد محمدی پور با یک عکس، غلامرضا رحیمی با یک عکس، موسی بلبله با دو عکس، فرشید دریانوس با یک عکس، روح اله بلوچی با سه عکس از هرمزگانی های راه یافته به این جشنواره بودند.



رئیس انجمن عکس هرمزگان اذعان داشت: اصغر بشارتی تنها هرمزگانی بود که توانست لوح تقدیر این جشنواره را از آن خود کند.



کتاب جشنواره همزمان با نمایشگاه خانه هنرمندان تهران (۱۶ تا ۲۶ فروردین) به تمامی شرکت کنندگان اعم از راه یافته و یا راه نیافته إهداء خواهد شد.