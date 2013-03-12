هشدار کره شمالی درباره نابودی همسایه اش/ تاکتیک روانی پیونگ یانگ علیه سئول و واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کیم جونگ اون" امروز سه شنبه در دیدار با نیروهای ارتش تهدید کرد پیونگ یانگ در واکنش به تحریم های اقتصادی آمریکا و شورای امنیت کره جنوبی را از بین می برد.

رهبر کره شمالی خطاب به افسران ارتش گفت: زمانیکه به شما دستور داده می شود، باید کمر دشمنان دیوانه خود را بشکنید و به آنها جنگ واقعی را نشان دهید.

در همین حال "کیم یونگ گو" یکی از مقامات دولتی در بائنگنینگ در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: پناهگاه های اضطراری غیر نظامی در این جزیره به طور کامل مجهز شده و وضعیت آماده باش اعلام شده است.

رهبر کره شمالی افزود: کره شمالی تاکنون یک سری رزمایش های دریایی را با استفاده از زیر دریایی های خود انجام داده و انتظار می رود که رزمایش دریایی در روزهای آتی آغاز شود.

این اظهارات درحالیست که "کیم مین سئوک" وزیر دفاع کره جنوبی امروز سه شنبه ضمن رد تهدیدات کره شمالی از آن به عنوان تاکتیکی روانی برای فشار بر کره جنوبی و آمریکا یاد کرد.

وی افزود: کره شمالی بارها با این تهدیدات و هشدار درباره انجام اقدامات تحریک آمیز در پی تحت فشار قرار دادن روانی کره جنوبی بوده است.