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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

سئول هشدار داد:

کاملا آماده پاسخ به حملات کره شمالی هستیم

کاملا آماده پاسخ به حملات کره شمالی هستیم

ارتش کره جنوبی به هشدار پیونگ یانگ درباره لغو آتش بس 1953 همزمان با تصویب پیش نویس تحریم ها واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش کره جنوبی امروز چهارشنبه هشدار داد: در صورتیکه همسایه شمالی به اقدام نظامی متوسل شود، کاملا آماده هستیم تا پاسخی درخور به پیونگ یانگ بدهیم.

یک ژنرال ارشد ارتش کره جنوبی در یک کنفرانس خبری در سئول گفت: اگر کره شمالی اقدامات تحریک آمیز انجام دهد و امنیت مردم ما را تهدید کند، کاملا مشخص است که هر اقدامی را به صورت قاطعانه برای مجازات همسایه خود بکار می گیریم.

این اظهارات درحالیست که همزمان با انتشار گزارشها درباره توافق آمریکا و چین با پیش نویس تحریم ها علیه کره شمالی در شورای امنیت، پیونگ یانگ روز سه شنبه هشدار داد توافق آتش بس 1953 را به دلیل تحریم ها و رزمایش های پی در پی آمریکا و کره جنوبی به صورت یک طرفه لغو می کند.

یادآور می شود قرارداد آتش بس در شبه جزیره کره که پس از جنگ 1950-1953 میان کره شمالی و جنوبی امضا شد، به صورت موقت بوده و هرگز به انعقاد یک قرارداد صلح دائم منجر نشد.

کد مطلب 2012718

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