پرویز مشرف چهارم فروردین به کراچی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " رویترز" ، "پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان روز چهارم فروردین بعد از چهار سال تبعید، روز چهارم فروردین وارد کراچی خواهد شد.

"خرم هاریس" مشاور رسانه ای مشرف ضمن اعلام این خبر گفت: مشرف خود را به دادگاه معرفی خواهد کرد، زیرا که معتقد است کار خطایی انجام نداده است.

مشرف اعلام کرده بود که برای شرکت در انتخابات پارلمانی پاکستان به کشورش بازخواهد گشت.

گفتنی است پرویز مشرف در سال 1999 طی یک کودتا، قدرت را در این کشور به دست گرفت و در سال 2008 بعد از کناره گیری از قدرت به دلیل طرح اتهاماتی علیه وی مبنی بر دست داشتن در ترور بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان، این کشور را ترک کرد.