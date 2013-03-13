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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

رژیم صهیونیستی برای تامین امنیت اوباما دست به دامان گنبد آهنین شد

رژیم صهیونیستی برای تامین امنیت اوباما دست به دامان گنبد آهنین شد

رسانه های رژیم صهیونیستی از استقرار سامانه موشکی گنبد آهنین در فرودگاه اللد برای تامین امنیت رئیس جمهور آمریکا در سفر به فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، پایگاه خبری دبکا فایل رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی برای تامین امنیت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به فلسطین اشغالی سامانه موشکی گنبد آهنین را در فرودگاه "اللد" مستقر کرده است.

باراک اوباما قرار است برای نخستین بار پس از تصدی ریاست جمهوری در آمریکا در تاریخ 20 مارس (30 اسفند) به فلسطین اشغالی سفر کند.

رژیم صهیونیستی که در جریان جنگ هشت روزه با نوار غزه حتی با استفاده از سامانه موشکی گنبد آهنین از تیررس موشکهای مقاومت فلسطین در امان نمانده بود، مدعی است این سامانه برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی حائز اهمیت است.

رژیم صهیونیستی مدعی شده است با هدف تامین امنیت باراک اوباما در برابر حملات موشکی احتمالی از جانب سوریه و همچنین افراد مسلح در صحرای سینا و موشک های زمین به زمین حامل کلاهک های شیمیایی عناصر القاعده، سامانه موشکی گنبد آهنین را در فرودگاه اللد مستقر خواهد کرد.

کد مطلب 2018173

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