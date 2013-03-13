رژیم صهیونیستی برای تامین امنیت اوباما دست به دامان گنبد آهنین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، پایگاه خبری دبکا فایل رژیم صهیونیستی اعلام کرد ارتش رژیم صهیونیستی برای تامین امنیت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر به فلسطین اشغالی سامانه موشکی گنبد آهنین را در فرودگاه "اللد" مستقر کرده است.

باراک اوباما قرار است برای نخستین بار پس از تصدی ریاست جمهوری در آمریکا در تاریخ 20 مارس (30 اسفند) به فلسطین اشغالی سفر کند.

رژیم صهیونیستی که در جریان جنگ هشت روزه با نوار غزه حتی با استفاده از سامانه موشکی گنبد آهنین از تیررس موشکهای مقاومت فلسطین در امان نمانده بود، مدعی است این سامانه برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی حائز اهمیت است.

رژیم صهیونیستی مدعی شده است با هدف تامین امنیت باراک اوباما در برابر حملات موشکی احتمالی از جانب سوریه و همچنین افراد مسلح در صحرای سینا و موشک های زمین به زمین حامل کلاهک های شیمیایی عناصر القاعده، سامانه موشکی گنبد آهنین را در فرودگاه اللد مستقر خواهد کرد.