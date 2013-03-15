به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از مجموعه «راه حل‌ها» و از سوی انتشارات تیمورزاده - نشر طبیب منتشر و راهی بازار شده است که مجموعه‌ای است حاوی داستان‌های غالباً خواندنی از دانشمندان بااستعدادی که اختراعات آنها زندگی و تمدن ما انسان‌ها را دستخوش تغییر کرده است.

بهانه تولید این سری کتاب‌ها هم این است که چالش‌های جذاب علمی و هیجان‌انگیز بودن راه حل‌های یافته شده به وسیله مردان و زنان علمی، داستان‌هایی را شکل می‌دهند که در الهام بخشیدن و سرگرم کردن خوانندگان جوان نقش دارند.

هدف کتاب «توماس ادیسون؛ مخترع بزرگ آمریکایی» نوشته لوئیس اگان و ترجمه مرجان حاجی‌بابایی، به چالش کشیدن قوه تخیل خوانندگان جوان 12- 13 ساله است. این کتاب در 15 فصل به فراز و فرودهای زندگی مخترع جریان الکتریسیته پرداخته است.

عنایون این فصول عبارت است از: کنجکاو و بی‌خیال، تام، جوان محصل، تام روزنامه فروش، آینده بزرگ تام، عقب نشینی و یک قدم به جلو، تام، تلگرافچی سرگردان، اختراع‌ها و شکست‌ها، از فقر تا ثروت، تام کارگاه می‌سازد، دستگاه چهار سویه و مرد غارتگر، مخترع مستقل، در جستجوی روشنایی الکتریکی، سوزن در انبار کاه، روشنایی، برق و اثبات و توماس الوا ادیسون مخترع مشهور جهان.

در پایان این کتاب لغتنامه، موضوع‌هایی برای بحث، واژه‌یاب و فهرست مراجع کتاب هم آمده است.

کتاب 136 صفحه‌ای «توماس ادیسون» در شمارگان 3000 نسخه و با بهای 4950 تومان راهی بازار نشر شده است.