کتابی که برای تناسب اندام کودکان نوشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه کتابهای «سلامت من» به کودکان و نوجوانان کمک میکند تا درمورد نشانههای ادلیه بیماریهای بیشتر بدانند. بچهها با خواندن این مجموعه یاد میگیرند که چطور تمام قسمتهای بدنشان با یکدیگر کار میکنند تا حافظ سلامتی آنها باشند.
کتاب «تناسب اندام» یکی از عناوین این مجموعه است. کتابی که با این پرسشها آغاز میشود: «وقتی لغت ورزش را میشنوید، چه احساسی پیدا میکنید؟» یا «به نظر شما تناسب اندام به چه معنی است؟»
در بخش دوم کتاب با عنوان «بدن شما مانند یک ماشین است» به تعریف «تاندون» و «ماهیچه» و «مفصل» و«رباط» پرداخته میشود و اینکه هر حرکتی که انجام میدهیم با هماهنگی قسمتهای مختلف بدنمان صورت میگیرد. همچنین در این بخش آمده وقتی در حال حرکت هستیم، ماهیچههامان چگونه کار میکنند و نوع سوختی که برای تقویتشان به کار میبریم تعیین میکند که ماشین بدن ما چه اندازه خوب و درست کار میکند.
در سومین بخش از کتاب با عنوان«تناسب اندام داشته باشید» به زیانهای تماشای زیاد تلویزیون اشاره شده و اینکه برای حفظ سلامتی و تناسب اندام، باید ورزش کنیم و فعالیت داشته باشیم در صورتیکه بچههای امروز، مدت زمانی را که صرف تماشای تلویزیون و بازی با رایانه میکنند، بیش از زمانی است که به فعالیت و بازی در بیرون خانه میگذرانند.
«غذاهای مفید برای سلامتی و تناسب» از بخشهای دیگر کتاب است. چراکه بدن، بدون انرژی نمیتواند حرکت کند و احساس سلامتی به غذایی که میخوریم بستگی دارد. کربوهیدراتها، پروتئینها، چربیها، ویتامینها و مواد معدنی از جمله موادی هستند که باید در غذای روزانه ما وجود داشته باشند. چیپس و پفک خوشمزه هستند اما انرژی مورد نیاز ما را تامین نمیکنند.
آیا شما فکر میکنید چاق هستید؟... بعضی از بچهها فکر میکنند چاق هستند، چون شبیه کسانی که در مجلهها، تلویزیون یا سینما میبینند نیستند. برخی دیگر هم فکر میکنند خیلی لاغرند؛ چون مثل یک بدنساز حرفهای ماهیچههای بزرگ و برآمده ندارند! آنچه اهمیت دارد این است که باید وزن خود را در حد متعادلی حفظ کنیم و خوب و کافی بخوابیم.
در کتاب«تناسب اندام» دو فعالیت یا دو تمرین برای بچهها آورده شده تا براساس آن، میزان سلامت خود را تشخیص دهند. یکی گرفتن نبض پیش از ورزش و پس از آن است و دیگری پرسشهایی چون: چقدر میتوانید بدون اینکه خسته شوید راه بروید یا بدوید؟ صبحانه میخورید؟ شبها چقدر میخوابید؟ و....
«لغتنامه» و«واژهیاب» بخشهای پایانی کتاب«تناسب اندام» نوشته ویرجینیا و الوین سیلوراستاین و لورا سیلوراستاین نان هستند. نویسندگانی که در انتهای کتاب معرفی شدهاند. الوین سیلوراستاین، استاد رشته زیستشناسی در دانشگاه نیویورک است و ویرجینیا مترجم ادبیات علمی روسی است. این زن و شوهر بیش از 160 کتاب برای بچهها نوشتهاند. لورا هم به عنوان کمک نویسنده در بیش از 30 کتاب درباره بیماریها، مفاهیم مربوط به سلامتی و...با نویسندگان همکاری کرده است.
در کتاب«تناسب اندام»، نوشته ویرجینیا و الوین سیلوراستاین و لورا سیلوراستاین نان با ترجمه عاطفه هاشمی مقدم را کتابهای حاجی لکلک(واحد کودک و نوجوان انتشارات تیمورزاده) در نسخه و به قیمت 7500 تومان منتشر کرده است.
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