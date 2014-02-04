اصول تربیت دینی فرزندان در کتاب «کودک و ایمان»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کودک و ایمان» پژوهش و تالیف محمد عبداللهی ارفع است که به ضرورت تربیت دینی کودکان به همراه توضیح برخی اصول و روش‌های مهم در تربیت دینی کودک می‌پردازد.

نویسنده در ابتدای کتاب آورده است: «ما در عصری به‌سر می‌بریم که بشر تحت سیطره تمدن مدرن با سرعت به سوی سکولارشدن پیش می‌رود. تلاش غرب برای دین‌ستیزی از ملل اسلامی، هممچنان ادامه دارد... در این میان دلسوزان و پرورش‌یافتگان مکتب اسلام، در دهه‌های اخیر برای حفظ هویت دینی خود، تلاش‌های فراوانی انجام داده‌اند. از منظر عالمان دین و صاحب‌نظران تعلیم و تربیت در راس همه این تلاش‌ها، تربیت فرزندانی دیندار، مومن، بابصیرت و مقاوم در برابر هجوم فرهنگ بیگانه قرار داشته و دارد.»پ

عبداللهی ارفع همچنین در مقدمه کتاب «کودک و ایمان» با اشاره به نظر برخی پژوهشگران مبنی براین‌که تربیت دینی کودکان، ضرورت چندانی ندارد چراکه بچه‌ها به‌طور فطری خداجو هستند نوشته است: «مخالفان تربیت دینی کودکان، این تردید را مستدل به دلایل ظاهرا مترقی ولی در باطن، غلط و خیانت‌بار در مجامع علمی مختلف مطرح می‌کنند و با ترفندهای مختلف سعی دارند به جوامع اسلامی بقبولانند که تربیت دینی کودکان، امری غیرضروری است.»

محمد عبداللهی ارفع در کتاب «کودک و ایمان» گوشه‌ای از تلاش‌های صاحب‌نظران امر تعلیم و تربیت اسلامی را به‌طور خلاصه گردآوری کرده و در اختیار معلمان دینی قرار داده است. در فصل اول این کتاب به بررسی مفهوم تربیت و همچنین تربیت دینی از منظر متون اسلامی پرداخته شده است.

در فصل دوم و سوم کتاب به موضوع اصلی پژوهش، یعنی امکان و ضرورت تربیت دینی کودک توجه شده و در چهارمین و آخرین فصل، خلاصه‌ برخی از اصول و نکات اساسی در تربیت دینی کودک آورده شده است.

کتاب «کودک و ایمان» پژوهش و تالیف محمد عبداللهی ارفع را کتاب‌های حاجی لک لک(واحد کودک و نوجوان انتشارات تیمورزاده) در 3000 نسخه و به قیمت 3500 تومان منتشر کرده است.