پرستاران شایسته كميته امداد خراسان شمالي تقدير شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدير كل كميته امداد خراسان شمالي در آيين تقدير از پرستاران شایسته شاغل در این نهاد گفت: با توجه به گستردگي نيازمندان تحت حمايت، تبیین جایگاه حرفه پرستاری در اجتماع و در تیم سلامت امداد، بر كسي پوشيده نيست.

امان الله حسين پور گفت: كساني كه لباس مقدس پرستاري را مي پوشند در حقيقت لباس عشق و محبت و خدمت به جامعه را بر تن كرده اند.

وي حرفه پرستاري را از والاترين حرفه ها دانست و گفت: جامعه پرستاري با فداكاري، سلامت و امنيت جامعه را تامين مي كند.

وي ياد آور شد: يكي از مسئوليت هاي مهم و حساس كميته امداد رسيدگي به مشكلات درماني خانواده هاي نيازمند است كه وظيفه سنگين آن، برعهده پرستاران است.

انجام کاریابی براي 786 مددجويان کمیته امداد خراسان شمالی

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) خراسان شمالي گفت : طي امسال تعداد787نفر از مددجویان تحت حمایت با پشتيباني این نهاد وارد بازار كار شدند.

امان الله حسين پوربا بيان اينكه این تعداد از افراد طی امسال به موسسات ، شركت ها ، بنگاه هاي اقتصادي ، فروشگاه ها و مراكز دولتي معرفي شده اند افزود : کمیته امداد در راستاي توانمند سازي جوانان داراي تخصص، اقدام به مذاكره با ادارات، موسسات غيردولتي، شركت ها، وكارگاههاي توليدي سطح استان نموده ودر اين عرصه توانسته اقدامات مثبتي را صورت دهد.

وي تصریح کرد: اكثر مددجویانی كه براي آنها كاريابي صورت گرفته داراي تحصيلات ديپلم و دانشگاهي هستند.

مدير كل كميته امداد خراسان شمالي گفت افزود: كاريابي طي امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 89 درصد رشد داشته است.

وي گفت: انجام کاریابی برای مددجویان تحت حمایت امداد در راستای توانمندسازی و کاهش وابستگی آنان به کمک های این نهاد انجام می شود که این موضوع در بین مددجویان انگیزه و امید به فردایی بهتر را نوید می دهد.

برگزاری21 دوره آموزش فني براي مددجويان كميته امداد شيروان

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شيروان گفت: طي امسال 21 دوره آموزش فني براي مددجويان كميته امداد شيروان برگزار شد.

قربان احمدي فر افزود: با برگزاري اين دوره ها ، 923 مددجوي تحت پوشش این نهاد از آموزش اشتغال و حرفه آموزی بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه برای برگزاری این دوره ها اعتباری بالغ بر292میلیون ریال هزینه شده است افزود : دوره های آموزشی مذكور در زمینه های دامداري، كسب، قاليبافي، كشاورزي ، طراحي دوخت، تابلو فرش، مينا دوزي، آرايش ، كريم برگزار شده است.

احمدي فر با اشاره به اینکه هر ساله به منظور ارتقاء توانمندي متقاضيان اشتغال اين دوره ه بر گزار مي شود افزود: اين دوره ها به صورت كوتاه مدت وبلند مدت براي مجريان طرح هاي اشتغال با هدف توانمند سازي مددجويان ومتقاضيان اشتغال تشكيل مي شود.