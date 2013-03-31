منکر گرانیهای نوروزی در مازندران نیستیم/ بازگشت ثبات در بازار تره بار

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی هاشم پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد تسهیلات نوروزی اظهار داشت: جمعیت مسافر امسال افزایش بسیاری داشته، به همین دلیل تقاضا زیاد می شود و شرایط حمل و نقل عرضه کم شده بود افزایش قیمت داشتیم.

وی افزود: ما منکر گرانی نیستیم اما با گرانفروشان با شدت برخورد می کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران یادآور شد: طبق گزارش ها، سازمان در تناسب با سال گذشته نه تنها افزایش قیمت به صورت نامتناسب نبود بلکه میانگین ارزیابی های از روزهای پایانی سال تا امروز نشان می دهد که قیمت ها متناسب بوده است.

هاشم پور افزود: مازندران یک رسالت ملی و استانی داشته که در هر دو زمینه تعهد را به جای آورده است.

وی ادامه داد: دریک مقطع از سال، شاهد افزایش برخی از تره بار مثل گوجه و خیار بودیم گرچه امروز به قیمت مناسب تری در استان رسیده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: ترافیک ایجاد شده به علت حجم بالای مسافر باعث شده بود محموله ها نمی توانست به موقع به استان برسد.

وی با بیان اینکه استان تامین کننده گوجه نیستیم و باید از سایر استان ها بیاوریم، گفت: بازرسان در خلال ایام سال در تمام شهرستان ها کشیک هستند.

هاشم پور افزود: نمی گوییم گرانی وجود ندارد خودمان از این موضوع ناراحت هستیم، آنچه ما را ناراحت می کند گرانفروشی است.

وی بیان داشت: وضعیتی که در دو سه قلم کالا آن هم در تره بار بوده اکنون به قیمت مطلوب برگشته است.

هاشم پور با بیان اینکه بحث تغییرات قیمتی بازار را رد نمی کنیم ،افزود: اما همه نظام مصمم هستیم این تغیرات را به نحو شایسته مدیریت کنیم.

وی گفت: طبق بررسی های مرکز آمار مازندران نسبت به سایر استانها متناسب ترین قیمت ها را داشته است.

وی در خصوص جریمه واحدهای صنفی گفت: جریمه ها را قانون تعریف می کند و مبالغی که ما درنظر میگیریم به صورت سلیقه ای نیست.