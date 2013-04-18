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۲۹ فروردین ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

طرح توسعه خوشه صنعتی گلیم نقش برجسته درایلام اجرا می شود

طرح توسعه خوشه صنعتی گلیم نقش برجسته درایلام اجرا می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام گفت: طرح توسعه خوشه صنعتی گلیم نقش برجسته در استان اجرا می شود.

نادر رضایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ظرفیت های استان در زمینه صنایع دستی تولید فرش و گلیم نقش برجسته است و یکی از قدیمی ترین رشته های فعالیت بشر را صنایع دستی تشکیل می دهد.

وی افزود: در بین صنایع دستی گلیم  وقالی به سبب قدمت تاریخی که دارند از ارزش والایی برخوردارند.

وی اضافه کرد: گلیم نقش برجسته که تلفیقی از گلیم ساده و گره قالی است به عنوان مهمترین واصیل ترین صنعت دستی ایلام مطرح است.

رضایی منش ادامه داد: با هدف توسعه مهارت، افزایش میزان تولید و علمی کردن این رشته در دانشگاه ها طرح توسعه خوشه صنعتی گلیم نقش برجسته دراستان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در سال گذشته قرارداد انعقاد توسعه خوشه صنعتی فرش و گلیم نقش برجسته را دراستان ایلام با دانشگاه علمی کاربردی با اعتبار 5.2 میلیارد ریال منعقد کردیم.

رضایی منش بیان کرد: خوشه صنعتی به مجموعه ای از واحدهای کسب و کار تلقی می شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت یکدیگر به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می پردازند.

وی اضافه کرد: ما به توسعه این خوشه مبادرت می کنیم که به تولید کنندگان مواد اولیه، تولید کنندگان فرش و گلیم و تولید کنندگان وسایل و تجهیزات بخش فرش و گلیم آموزش های لازم را بدهیم و صادرات تولیدها را به صورت علمی انجام دهیم و در جهت صادرات بهتر این محصولات تلاش می کنیم.

کد مطلب 2035251

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