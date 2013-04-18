طرح توسعه خوشه صنعتی گلیم نقش برجسته درایلام اجرا می شود

نادر رضایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ظرفیت های استان در زمینه صنایع دستی تولید فرش و گلیم نقش برجسته است و یکی از قدیمی ترین رشته های فعالیت بشر را صنایع دستی تشکیل می دهد.



وی افزود: در بین صنایع دستی گلیم وقالی به سبب قدمت تاریخی که دارند از ارزش والایی برخوردارند.



وی اضافه کرد: گلیم نقش برجسته که تلفیقی از گلیم ساده و گره قالی است به عنوان مهمترین واصیل ترین صنعت دستی ایلام مطرح است.



رضایی منش ادامه داد: با هدف توسعه مهارت، افزایش میزان تولید و علمی کردن این رشته در دانشگاه ها طرح توسعه خوشه صنعتی گلیم نقش برجسته دراستان اجرا می شود.



وی اظهار داشت: در سال گذشته قرارداد انعقاد توسعه خوشه صنعتی فرش و گلیم نقش برجسته را دراستان ایلام با دانشگاه علمی کاربردی با اعتبار 5.2 میلیارد ریال منعقد کردیم.



رضایی منش بیان کرد: خوشه صنعتی به مجموعه ای از واحدهای کسب و کار تلقی می شود که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز شده و با همکاری و تکمیل فعالیت یکدیگر به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات می پردازند.



وی اضافه کرد: ما به توسعه این خوشه مبادرت می کنیم که به تولید کنندگان مواد اولیه، تولید کنندگان فرش و گلیم و تولید کنندگان وسایل و تجهیزات بخش فرش و گلیم آموزش های لازم را بدهیم و صادرات تولیدها را به صورت علمی انجام دهیم و در جهت صادرات بهتر این محصولات تلاش می کنیم.