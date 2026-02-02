پخش «صدای ایران» از شبکه سه

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «صدای ایران» با رویکردی بینالمللی از شبکه سه سیما با اجرای محمد جعفر خسروی در حال پخش است. این برنامه با هدف معرفی ایران و طرح مسائل مرتبط با آن در سطح جهانی، گفتوگوهایی کوتاه با صاحبنظران و اندیشمندان از نقاط مختلف دنیا ترتیب داده است.
این برنامه، در هر قسمت با کارشناسان و استادان دانشگاههای مختلف از اسپانیا، مالزی، غنا، مصر، برزیل، پاکستان، روسیه، ایتالیا و کشورهای دیگر دیدگاههای خود را درباره ایران، جایگاه منطقهای و جهانی آن، و همچنین مسائل روز منطقه و بازتاب اخبار مربوط به ایران به گفتوگو مینشیند که هر یک زاویهای تازه از نگاه جهانی به ایران را به مخاطبان ارائه میدهند.
«صدای ایران» کاری از مرکز هنری رسانهای نهضت و سازمان فرهنگ و ارتباطات است و تلاش دارد با بهرهگیری از این گفتوگوهای بینالمللی، تصویری واقعی از ایران در عرصه جهانی ترسیم کند و مخاطبان داخلی را نیز با دیدگاههای مختلف جهان آشنا سازد. این برنامه از شبکه سه سیما پخش میشود و در پی آن است تا پلی ارتباطی میان ایران و جامعه جهانی ایجاد کند.
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