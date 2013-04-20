به گزارش خبرنگار مهر از مازندران، محمد رضا عارف عصر جمعه در همایش اصلاح طلبان مازندران اظهار داشت: مدعی هستیم انقلاب ما یکی از فرهنگی ترین و مردمی ترین انقلاب ها در چند قرن اخیر است.

وی افزود: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بوده و رهبری آن را مرجع عالی قدر شیعه عهده دار بوده که نقش فرهنگی و سیاسی اش در انقلاب ما شفاف و بی بدیل است.

معاون اول دولت اصلاحات با بیان اینکه صاحبان اصلی این انقلاب مردم هستند، اظهار داشت: حکومت ایران، جمهوری اسلامی بوده و با آرای عمومی از راه انتخابات اداره می شود.

عارف با اعلام اینکه انتخابات در حکومتی تجلی حضور مردم است، گفت: انتخابات در همه کشورها به منزله مقبولیت و مشروطیت یک حکومت محسوب می شود.

وی بیان داشت: سه دهه انقلاب دارای فراز و نشیب و دستاورد ارزشمندی بوده و در برخی مواقع بنا به دلایلی نتوانسته خواسته خود را به طور کامل و جامع تحقق بخشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: با گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی، حضور معنی دار و همه جانبه مردم که در هر صحنه نظام به آنان نیاز دارد شما مشاهده می کنید.

وی با بیان اینکه تجلی حضور مردم در صحنه های ملی به برکت نظام جمهوری اسلامی است، گفت: مردم با دیدی که دارند حساب خودشان را از دولت جدا می دانند.

معاون اول دولت اصلاحات افزود: با وجود سرمایه گذاری دشمنان و تبلیغات رسانه ای دشمن نتوانسته حضور مردم را در صحنه های ملی کمرنگ کند.

عارف با اعلام اینکه در حال حاضر فضای کشور و دانشگاه امنیتی بوده و بی انگیزگی بین مشارکت سیاسی در بین تشکل ها و گروهها مشاهده نمی شود، گفت: برای پاسداری از اصل مردم سالاری دینی باید ضرورت حضور حداکثری در انتخابات 24 خرداد را جدی بگیریم.

وی با بیان اینکه دو اصل آزادی و استقلال شعار اصلی مردم ایران اسلامی در مبارزات بوده است، اظهار داشت: در قانون اساسی کشور، برای حفظ این دو اصل توسط دولت و ملت تاکید شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه خواستار ایجاد رفاقت بعد از انتخابات شد و گفت: بعد از انتخابات و پس از ایجاد حماسه سیاسی برنامه برای ایجاد حماسه اقتصادی در برنامه کاری دولتمردان منتخب مردم در دستور کار قرار گیرد.

عارف ادامه داد: اصل رقابت را بعد از انتخابات به حماسه رفاقت تبدیل کنیم.

معاون اول دولت اصلاحات در پایان همچنین تصریح کرد: در صورت نامزدی سید محمد خاتمی، از کاندیداتوری کناره گیری خواهم کرد.