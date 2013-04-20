مهدی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تماس دیگرمردمی با اورژانس ۱۱۵ بابل مبنی بر انحراف خودروی پراید در جاده بابل به آمل جنب پلیس راه دهک بلافاصله آمبولانس های اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این افراد در این اعزام مشاهده کردند که یک نفر راننده بود و دو نفر دیگر سرنشین این خودرو بودند در این حادثه مصدوم که از سوی ماموران این اورژانس اقدامات اولیه پزشکی از قبیل سرم تراپي، اکسيژن تراپي، آتل گيري انجام شده و مصدومان را جهت ادامه درمانی پزشکی به بیمارستانهای شهید بهشتی و شهید یحیی نژاد این شهرستان انتقال دادند.

مدیر اورژانس 115 بابل بیان داشت: طی تماس مردمی دیگری با اورژانس 115 مبنی بر تصادف دو دستگاه موتور سیکلت با موتورسیکلت دیگر در جاده آمل به بابل روستای داودکلا بلافاصله ماموران آمبولانس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام که مشاهده کردند رانندگان دو موتور سیکلت مصدوم که پس از اقدامات اولیه پزشکی از سوی ماموران، از قبیل سرم تراپي، اکسيژن تراپي، آتل گيري جهت ادامه درمانی پزشکی مصدومان را به بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان انتقال دادند.

محمدیان بیان داشت: بر اساس تماس مردمی با اورژانس 115 بابل مبنی بر برخورد خودروی پژو 405 با پیکان در شهرک صنعتی بابل که در این حادثه چند نفر مصدوم شدند، بلافاصله ماموران آمبولانس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام که مشاهده کردند رانندگان دو خودرو به شدت مجروح و ماموران این اورژانس اقدامات اولیه پزشکی از قبیل سرم تراپي، اکسيژن تراپي، آتل گيري بر مصدومان انجام و جهت ادامه اقدامات پزشکی مصدومان را به بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان انتقال دادند.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.