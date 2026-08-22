سقوط ون به دره در جاده هراز

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه سقوط خودروی ون حوالی ساعت ۱8و 48 دقیقه در منطقه سقرچی جاده هراز، در محدوده جنب رستوران باغ صفا به سمت روستای لاکو، به مرکز پیام اورژانس آمل اعلام شد.

در پی این حادثه، سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به همراه دو دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر و دو ست نجات به محل اعزام شدند.

همچنین مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (MCMC) برای پذیرش احتمالی مصدومان، بیمارستان‌های شهرستان آمل را در حالت آماده‌باش قرار داد.

بر اساس اعلام اولیه، جزئیات مربوط به تعداد مصدومان و وضعیت حادثه‌دیدگان هنوز اعلام نشده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.