شایعه ورود خرس به منزلی در بابل

بابل - رضا کیایی در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر ورود یک قلاده خرس به منزلی در منطقه ییلاقی ورزنه از توابع شهرستان بابل توضیحاتی ارائه کرد و افزود: در این فیلم، دیوار تخریب‌شده یک منزل مسکونی دیده می‌شود و ادعا شده است که این خسارت به دنبال ورود یک خرس و تغذیه آن از مواد غذایی موجود در منزل رخ داده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان بابل اظهار داشت: در فیلم منتشرشده تنها تخریب بخشی از دیوار منزل قابل مشاهده است و هیچ‌گونه تصویر یا سندی مبنی بر ورود خرس یا حضور آن در داخل منزل وجود ندارد.

وی تأکید کرد: بررسی‌های بیشتر برای اطمینان از صحت ماجرا در حال انجام است و در صورت مشاهده یا دریافت شواهد مستند، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.