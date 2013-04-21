دیدار باهنر با دانشجویان دانشگاه ارومیه برگزار نشد/ انتقاد دانشجویان از تاخیر انداختن امتحانات

به گزارش خبرنگار مهر از ارومیه، در جریان سفر یک روزه روز گذشته نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و کاندیدای احتمالی دور یازدهم ریاست جمهوری به ارومیه عصر شنبه با توجه اطلاع رسانی و هماهنگی های لازم مقرر شده بود بعد از نشست گفتمان اصولگرایی در آذربایجان غربی در جمع دانشجویان دانشگاه سراسری ارومیه حاضر شود که با وجود حضور با هنر در محوطه دانشگاه به دلیل عدم حضور دانشجویان این نشست برگزار نشد.

هر چند دومین برنامه باهنر با یک ساعت تاخیر آغاز شد و در این راستا دیدار دانشجویان ارومیه نیز که مقرر شده بود ساعت 17 عصر شنبه برگزار شود به تاخیر افتاد، اما وقتی باهنر و اعضای ستادش ساعت 18 در دانشگاه ارومیه حاضر شدند مشاهده کردند تنها کمتر از 10 نفر دانشجو در سالن حضور دارند. به همین دلیل نشست برگزار نشد وباهنر بدون حضور در سالن از مسیر دانشگاه ارومیه منصرف و به سمت هتل محل اسکان خود حرکت کرد.

گفتنی است پس از عدم حضور باهنر در جمع دانشجویان نشستی با حضور حدود 30 نفر از دانشجویان در انتقاد به عدم حضور دانشجویان در برنامه های سیاسی و انتقاد از به تاخیر انداختن امتحانات به دلیل برگزاری انتخابات توسط دانشجوویان برگزار شد.

این در حالی است که با هنر با وجود حضور خود از اولین دقایق در ارومیه تنها یک نشست خبری به صورت محدود و نشست گفتمان اصولگرایی بدون استقبال حامیان اش در سالن مهدیه ارومیه را برگزار کرد.

بعد از لغو برنامه دیدار با دانشجویان سراسری ارومیه مقرر شد باهنر ارومیه را ترک کند اما در آخرین دقایق اعلام شد وی در نماز جماعت مغرب وعشاء در مسجد اعظم حضور و بعد از آن ارومیه را ترک خواهد کرد.

بر اساس اعلام اعضای ستاد باهنر در ارومیه برنامه ریزی نامناسب و عدم همکاری انجمن های دانشجویی از مهمترین دلایل برگزار نشدن نشست باهنر با دانشجویان ارومیه ای بود.

همچنین در نشست گفتمان اصولگرایی، پاسخ باهنر به برخی سوالات مطرح شده و نه همه آنها، به دلیل اعلام شده کمبود وقت، با اعتراض برخی حضار به پاسخ گزینشی به سوالات همراه شد.