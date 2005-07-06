مسابقه بين المللي تدوين آثار علمي و ادبي در مورد شخصيت حضرت زينب(ع) برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، از سوي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دمشق و با همكاري دفتر نمايندگي ولي فقيه در سوريه و مجمع جهاني اهل بيت(ع) در تهران و مركز تحقيقات ومطالعات حضرت زينب (ع) مسابقه بزرگ بين المللي در جهت تدوين آثار علمي وادبي در مورد شخصيت بانوي بزرگ اسلام حضرت زينب(ع) برگزار مي شود.
عناوين وموضوعات اين مسابقه بين المللي در سه زمينه اعلام شده است :
مطالعـــــــات تـــــــــــاريخي : 1- شخصيت حضرت زينب(ع) در مراجع ، مصادر ومنابع تاريخ اسلامي؛ 2- تحليل جغرافيائي از مسير كاروان اسيران وحضرت زينب(ع) همراه با نقشه مستند؛ 3- جايگاه حضرت زينب(ع) در رابطه با حديث كساء؛ 4- مسند حضرت زينب(ع) در فقه و حديث و تفسير؛ 5- حضرت زينب(ع) به عنوان اسير نمونه و زنده در تاريخ؛ 6- حضرت زينب(ع) به عنوان همسر نمونه و مادر الگو؛ 7- نقش حضرت زينب در شكل گيري مفهوم تشيع در دوره صدر اسلام؛ 8- وفات حضرت زينب ومرقد آن در شام؛ 9- حضرت زينب ونقش آن در شكل گيري جنبشهاي شيعي پس از حادثه كربلا؛ 10- كتابنامه حضرت زينب و نسخه هاي خطي و آثار وكتبي كه در مورد سيره حضرت زينب(ع) در كتابخانه هاي شام ومصر وعراق و ايران تدوين شده است؛ 11- حضرت زينب(ع) در سفرنامه ها و فرهنگ نامه ها و فهرست ها.
مطالعـــــــــــــــات ادبـــــــــــي و شـــــعري : 1- خطبه ها ودعاهاي حضرت زينب و ابعاد ادبي آن؛ 2- نقش قرآن كريم در گفتمان وخطبه هاي حضرت زينب؛ 3- ارتباط نهج البلاغه و بعد بلاغي در كلمات حضرت زينب(ع)؛ 4- شاعراني كه از قرن اول تا قرن دهم هجري در مورد حضرت زينب(ع) شعر سروده اند؛ 5- تحقيق وبررسي در مورد قصايدي كه به حضرت زينب (ع) منسوب است؛ 6- حضرت زينب(ع) در شعر عربي؛ 7- حضرت زينب(ع) در شعر فارسي؛ 8- بررسي شاعراني كه در زبانهاي اردو شعر سرودند؛ 9- حضرت زينب(ع) در شعر وجدان مردمي؛ 10- حضرت زينب (ع) در شعر آلباني و بنگالي؛ 11- حضرت زينب(ع) در ادبيات و اشعار تركي؛ 12- شخصيت حضرت زينب(ع) در داستانها و رمانهاي عربي و فارسي؛ 13- حضرت زينب(ع) در نمايش نامه هاي عربي و فارسي؛ 14- حضرت زينب(ع) وهنرهاي تجسمي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي؛ 15- بررسي دعاها و زيارتنامه هاي منسوب به حضرت زينب(ع).
مطالعــــــــات فكــــــــري و آفـــــــاق آيـــنـــــده : 1- حضرت زينب(ع) در فرايند تعارض ورويارويي امويان وبني هاشم در تاريخ ؛ 2- شخصيت حضرت زينب(ع) و نقش او در آزادگي زنان؛ 3- حضرت زينب(ع) به عنوان الگوي مقاومت و كرامت انساني؛ 4- تعليم وتربيت در جهان اسلام و حضرت زينب(ع) به عنوان يك دانشمند نمونه و الگو؛ 5- حضرت زينب (ع) و چالشهاي تبليغات ديني؛ 6- مفهوم دين و دينداري در كلام حضرت زينب(ع)؛ 7- حضرت زينب(ع) و تحول در خطاب ديني و منبر حسيني؛ 8- مفهوم توسل و شفاعت به مقام حضرت زينب (ع) در نگاه تشيع؛ 9- حضرت زينب(ع) و چالشهاي آزادگي ديني؛ 10- حضرت زينب(ع) و گرايش به صلح و زندگي مسالمت آميز؛ 11- حضرت زينب(ع) به عنوان الگوي انديشه و مسئوليت پذيري؛ 12- نقش سياسي زن وحضرت زينب(ع) به عنوان يك الگو.
در هر يك از سه موضوع تعيين شده سه نفر به عنوان برگزيده انتخاب مي شود .
افراد شركت كننده بايد حد اكثر تا تاريخ 22/ بهمن/1384 آثار خود را به رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سوريه – ميدان مرجه ص پ 9351 ارسال نمايند.
جوايز افراد برگزيده در مسابقه همزمان با سالروز مناسبت ميلاد با سعادت حضرت زهرا(س) وروز زن سال 1385 توزيع خواهد شد .
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