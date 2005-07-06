مسابقه بين المللي تدوين آثار علمي و ادبي در مورد شخصيت حضرت زينب(ع) برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" ، از سوي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دمشق و با همكاري دفتر نمايندگي ولي فقيه در سوريه و مجمع جهاني اهل بيت(ع) در تهران و مركز تحقيقات ومطالعات حضرت زينب (ع) مسابقه بزرگ بين المللي در جهت تدوين آثار علمي وادبي در مورد شخصيت بانوي بزرگ اسلام حضرت زينب(ع) برگزار مي شود.





عناوين وموضوعات اين مسابقه بين المللي در سه زمينه اعلام شده است :