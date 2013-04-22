به گزارش خبرنگار مهر از اهواز، محمود احمدی نژاد عصر دوشنبه در ادامه چهارمین سفر استانی هیات دولت به استان خوزستان و در جمع سران طوایف و عشایر عرب اظهار کرد: دغدغه هایی که اینجا توسط سران طوایف عنوان شد، نشان دهنده عزم ملت و اقوام ایرانی برای پیشرفت، آبادانی و گسترش عدالت است.



وی با بیان اینکه مشکلات در همه جای کشور وجود دارد و باید در راه رفع آنها تلاش کنیم، افزود: موافق هستم که در برخی جاها بداخلاقی‌ هایی صورت گرفته و جاهایی صلاحیت‌ ها بی دلیل رد شده که این به امر به جهت وجود انسانهای کج فهم است که هنوز هم وجود دارند.



احمدی نژاد تصریح کرد: برخی افراد نانشان در این است که مساله و مشکل ایجاد کنند، این افراد در سازمان، نهاد، گروه و یا دسته ای هستند که مدام به دنبال مسئله سازی و ایجاد مشکل هستند تا بگویند لازم است ما حضور داشته باشیم.



وی با اشاره به فشارهای دشمنان به کشور ایران اظهار کرد: شیاطین دوست ندارند ملت ‌ها پیشرفت کنند و در این راستا به ملت ها فشار می‌ آورند.



رئیس جمهور تصریح کرد: در داخل کشور نیز اینگونه است و عده ای با اعمال فشار و مشکل سازی تمایل دارند که مملکت، ثروت و ملت در چنگ آنها باشد و ما از اهداف انقلاب غافل شویم تا آنان به نان و نوایی برسند.



احمدی نژاد در پاسخ به ناراحتی و نگرانی سران طوایف و عشایر از برخی تبعیض ها گفت: همه از وجود تبعیض ناراحت و با آن مخالف هستیم.



وی با اشاره به نارضایتی ها از نظام بین الملل افزود: این ناراحتی به دلیل وجود تبعیض و ظلم است.



احمدی نژاد با تاکید بر ضرورت اجرای عدالت، تصریح کرد: ماموریت جمهوری اسلامی ایران استقرار عدالت است اما عده ای با سنگ اندازی و فشار تمایل دارند مانع از تحقق عدالت در جامعه شوند.



وی با تاکید بر اینکه باید هوشمندانه برای اجرای عدالت ایستادگی کرد، افزود: البته اجرای عدالت آسان نیست و پای آن ایستادن سخت است.



رئیس جمهور فشارهای وارده به کشور ایران در عرصه بین المللی را نیز به دلیل پافشاری بر اجرای عدالت عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه ما گفته ‌ایم که باید در دنیا عدالت باشد و نمی شود که پنج نفر در دنیا بنشینند و در مورد سایر کشورها و موجودیت آنها تصمیم بگیرند، این فشارها و دشمنی ها با کشور ایران می شود.



وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وجود بیکاری در برخی نقاط کشور اظهار کرد: بیکاری در همه دنیا وجود دارد اما در کشور ما به دلیل فشارهای اقتصادی بیکاری افزایش یافته که باید تلاش کنیم این معضل را رفع کنیم.



احمدی نژاد همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار اداری و بروکراسی تاکید کرد و گفت: در استان خوزستان باید تمهیدات لازم برای به کار گیری جوانان بومی در پروژه ها فراهم شود.



وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در استان خوزستان، اظهار کرد: احساس می کنم بعضا در مدیریت سطح استان کارها روان پیش نمی رود.



رئیس جمهور با تاکید بر ساختن نقطه نقطه ایران اسلامی گفت: دولت، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای گوناگون باید نگاه خود را به نحوی تنظیم کنند که باور داشته باشند،کشور متعلق به ملت است و ملت است که باید کشور را بسازد و هیچ ‌کس حق بیشتری ندارد.

