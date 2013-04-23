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۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۹:۰۹

فوتبال زیر 14 سال آسیا - مشهد/

نونهالان ایران در نخستین گام هند را شکست دادند/ توقف تیم‌های آسیای میانه

نونهالان ایران در نخستین گام هند را شکست دادند/ توقف تیم‌های آسیای میانه

تیم فوتبال زیر 14 سال (نونهالان) ایران در نخستین دیدار از رقابتهای مقدماتی فوتبال قهرمانی زیر 14 سال آسیا برابر هند به پیروزی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی نخستین دوره رقابتهای فوتبال زیر 14 سال (نونهالان) آسیا امروز سه‌شنبه با برگزاری دو دیدار از گروه D در مشهد پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم نونهالان ایران شکست یک بر صفر برابر هند را با پیروزی 3 بر یک عوض کردند تا اولین برد خود در این جام را رقم بزنند.

در این بازی که در ورزشگاه ثامن برگزار شد و طبق قوانین رقابتها تیم‌ها در دو وقت 30 دقیقه‌ای برابر هم به میدان رفتند، ابتدا تیم هند در دقیقه 3 به گل برتری دست یافت اما مهرداد زارعی (10)، مهدی محمدیاری (23) و ذبیح‌الله کوهکن (45) گل‌های تیم ایران را به ثمر رساند.

پیش از این مسابقه، تیم‌های ترکمنستان و قرقیزستان برگزار کننده نخستین دیدار این مسابقات بودند که آن بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، دو تیم برتر گروه‌های 8 گانه راهی مرحله نهایی این مسابقات می‌شوند که میزبان آن پس از پایان دیدارهای مراحل گروهی مشخص خواهد شد. تاکنون تیم‌های عربستان و یمن از گروه A، عراق و سوریه از گروه B، تاجیکستان و افغانستان از گروه C و کره‌شمالی و ژاپن از گروه H جواز حضور در مرحله نهایی این جام را بدست آوردند. ضمن اینکه تیم‌های قطر، امارات، عمان، بحرین، لبنان، کویت و اردن هم جزو تیم‌های که با ناکامی در مرحله انتخابی، از صعود به مرحله نهایی باز ماندند.

برنامه دیدارهای روز دوم گروه D مرحله مقدماتی نخستین دوره فوتبال زیر 14 سال (نونهالان) آسیا به شرح زیر است:
* پاکستان - ترکمنستان، ساعت 14، ورزشگاه ثامن مشهد
* قرقیزستان - هند، ساعت 17، ورزشگاه ثامن مشهد

کد مطلب 2039395

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