به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی نخستین دوره رقابتهای فوتبال زیر 14 سال (نونهالان) آسیا امروز سه‌شنبه با برگزاری دو دیدار از گروه D در مشهد پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم نونهالان ایران شکست یک بر صفر برابر هند را با پیروزی 3 بر یک عوض کردند تا اولین برد خود در این جام را رقم بزنند.

در این بازی که در ورزشگاه ثامن برگزار شد و طبق قوانین رقابتها تیم‌ها در دو وقت 30 دقیقه‌ای برابر هم به میدان رفتند، ابتدا تیم هند در دقیقه 3 به گل برتری دست یافت اما مهرداد زارعی (10)، مهدی محمدیاری (23) و ذبیح‌الله کوهکن (45) گل‌های تیم ایران را به ثمر رساند.

پیش از این مسابقه، تیم‌های ترکمنستان و قرقیزستان برگزار کننده نخستین دیدار این مسابقات بودند که آن بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، دو تیم برتر گروه‌های 8 گانه راهی مرحله نهایی این مسابقات می‌شوند که میزبان آن پس از پایان دیدارهای مراحل گروهی مشخص خواهد شد. تاکنون تیم‌های عربستان و یمن از گروه A، عراق و سوریه از گروه B، تاجیکستان و افغانستان از گروه C و کره‌شمالی و ژاپن از گروه H جواز حضور در مرحله نهایی این جام را بدست آوردند. ضمن اینکه تیم‌های قطر، امارات، عمان، بحرین، لبنان، کویت و اردن هم جزو تیم‌های که با ناکامی در مرحله انتخابی، از صعود به مرحله نهایی باز ماندند.

برنامه دیدارهای روز دوم گروه D مرحله مقدماتی نخستین دوره فوتبال زیر 14 سال (نونهالان) آسیا به شرح زیر است:

* پاکستان - ترکمنستان، ساعت 14، ورزشگاه ثامن مشهد

* قرقیزستان - هند، ساعت 17، ورزشگاه ثامن مشهد