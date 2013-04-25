کاهش 70 درصدي تلفات حوادث رانندگي درون شهري مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ دوم پاسدار علیرضا مسکنی از تلاش و زحمات همه همکاران معاونت ها، پليس هاي تخصصي وفرماندهان انتظامي شهرستان ها در برقراري نظم وامنيت ايام نوروز امسال قدرداني کرد.

وي تصريح کرد: مازندران در ايام نوروز امسال شاهد حضور بيش از 24 ميليون مسافر از اقصي نقاط کشور و تردد بيش از سه ونيم ميليون خودرو در جاده هاي استان بود.

فرمانده انتظامي مازندران از کاهش70 درصدي تلفات حوادث رانندگي درسطح شهرهاي استان خبر داد و افزود: در جاده هاي استان نيز شاهد کاهش 40 درصدي تلفات حوادث رانندگي بوده ايم.

تاکيد رئيس پليس آگاهي مازندران برتعامل با صنوف

سرهنگ محمد عظيمي، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران در نشست تعاملي با اتحاديه هاي صنفي و مجمع امور صنفي شهرستان ساري بر گسترش زمينه هاي تعامل پليس با صنوف تاکيد کرد.

وی افزود: يکي از مشکلات اقتصادي جوامع در حال توسعه موضوع قاچاق کالا و احتکار از سوي برخي افراد سودجو و فرصت طلب است که موجب اخلال در نظام اقتصادي کشور خواهد شد.

رئيس پليس آگاهي مازندران يکي از وظايف عمده پليس را مقابله با جرائم اقتصادي عنوان کرد وافزود: پليس با هرگونه تخلف در اين بخش برابر قانون به شدت برخورد خواهد کرد.

كشف 4663 عدد داروي قاچاق در بابل

فرمانده انتظامي شهرستان بابل از کشف چهار هزار و 663 عدد انواع داروي قاچاق و شناسائي و دستگيري هفت متهم به سرقت در دو روز گذشته خبر داد.

سرهنگعلي فقيه عبدالهي افزود: در راستاي مقابله با قاچاق کالا،ماموران انتظامي اين شهرستان موفق شدند، با شناسایي و دستگيري متهم به قاچاق بيش از چهار هزار و 663 عدد داروي قاچاق را از وي کشف و ضبط کنند.

وي تصريح کرد: در راستاي مقابله با سرقان ماموران انتظامي اين فرماندهي موفق شدند، 7متهم به سرقت اعم از سارقان مغازه، منزل و سارق داخل خودرو را شناسائي و دستگير و دو دستگاه خودروي سرقتي را کشف و ضبط کنند.

کشف اشيا عتيقه با قدمت عصر آهن در قائم شهر

ماموران انتظامي شهرستان قائم شهر، موفق شدند با شناسایي و دستگيري قاچاقچي اشيا عتيقه 46 قطعه از اين اشيا را کشف و ضبط کنند.

در پي کسب خبري مبني بر فعاليت فردی در امر خريد و فروش و قاچاق اشيا عتيقه، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و تحقيقات پليسي موفق شدند ،متهم به قاچاق اشياء عتيقه را شناسائي و مورد تعقيب و مراقبت قرار دهند.

کشف محموله 30 تني چوب قاچاق در بهشهر

فرمانده انتظامي بهشهر مازندران، از دستگيري 3 متهم به قاچاق چوب آلات جنگلي و کشف 30 تن چوب قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ نورالله ملکي افزود: در پي کسب خبري مبني بر فعاليت چند نفر در امر قاچاق چوب آلات جنگلي، موضوع به طور ويژه در دستور کار ماموران انتظامي اين فرماندهي قرار گرفت.

وي تصريح کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتي و تحقيقات پليسي با تقويت گشت هاي انتظامي موفق شدند، دو دستگاه کاميون و يک دستگاه وانت نيسان حامل چوب هاي جنگلي قاچاق را شناسائي و توقيف کنند.

مقابله جدي پليس با ناهنجاري هاي اجتماعي سواحل

جانشين فرمانده انتظامي مازندران گفت: با ناهنجاري ها وآسيب هاي اجتماعي در طرح سالم سازي دريا در سواحل برابر قانون برخورد خواهد شد.

سرهنگ روح الامين قاسمي با اشاره به اينكه نيروي انتظامي در مقوله امنيتي همواره در همه عرصه ها حضور دارد، گفت:با هنجارشکنان و مخلان نظم و امنيت در سواحل دريا برابر قانون برخورد خواهد شد.

وي با بيان اينکه برخي افراد به دنبال حيات خلوت خود در طرح دريا هستند، گفت :اين افراد نيروي انتظامي را مقابل خود مي بينند.