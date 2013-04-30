امارات، دستمایه غربی ها برای تنش بین دو کشور است/ خلیج فارس نامی مستند در تاریخ

عبدالرضا مصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بحث خلیج فارس و تغییر نام آن به خلیج عربی از جمله فعالیت های دشمنان در مقابله با ایران و ایجاد تنش است.

وی افزود: در واقع بحث خلیج فارس یک عامل انحرافی و اهرمی از سوی دشمنان برای پیشبرد اهدافشان بوده که هم اکنون نیز نخ نما شده و دیگر طرفداری ندارد.

مصری تصریح کرد: وجود اسناد تاریخی از جمله مکتوب هایی در این زمینه و مطالب جهانگردان و گردشگران از نمونه های بارز در اثبات نام خلیج فارس است که از دیرباز به این نام بوده و همیشه خلیج فارس می ماند.

وی با بیان اینکه خود من حدود 60 تا 70 نقشه قدیمی مبنی بر تایید نام خلیج فارس دارم، ادامه داد: دشمنان هر از گاهی برای ایجاد تنش در بین دو کشور ایران و امارات این مسئله را بیان کرده و در واقع امارات نیز دستمایه غربی ها در این جریان است.

نماینده مردم کرمانشاه در پایان گفت: همانگونه که بارها گفته شد نام خلیج فارس یک نام حقیقی و مستند در تاریخ است و نامگذاری این روز و بزرگداشت آن تنها یک کار نمادین برای یادآوری به دشمنان بوده چرا که هم اکنون حتی مردم عادی در کشور های عربی نیز دیگر می دانند که این خلیج همیشه فارس است.