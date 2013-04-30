به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که از گروه D رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا از 20:20 امروز سه‌شنبه در ورزشگاه اختصاصی العین آغاز شده است دو تیم در پایان نیمه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند. استقلال شروع خوبی در این بازی داشت و در 15 دقیقه ابتدایی به میزبان خود فشار وارد کرد ولی از آن دقیقه به بعد العینی‌ها خود را در زمین پیدا کردند و ابتکار عمل را در دست گرفتند.

شوت محکم محمد عبدالوهاب که با واکنش دیدنی رحمتی به کرنر رفت مهمترین فرصت میزبان برای گلزنی بود. العین که آساموا جیان را در نوک خط حمله خود داشت چندین بار دیگر توسط همین مهاجم سرشناس غنایی صاحب موقعیت شد که درخشش رحمتی اجازه گشودن دروازه استقلال را به وی و دیگر مهاجمان تیم اماراتی نداد. استقلال در این دیدار با ترکیب سیدمهدی رحمتی، خسرو حیدری، حنیف عمران‌زاده، پژمان منتظری، هاشم بیک‌زاده، جواد نکونام، ویسنته آرزه، علی حمودی، مجتبی جباری، آرش برهانی و ایمان موسوی به میدان رفت.

در دیگر دیدار این گروه تیم‌های الریان قطر و الهلال عربستان به مصاف یکدیگر رفتند که جدال این دو تیم هم در پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یافت.