خوشحالم با صدرنشینی از گروه مرگ صعود کردیم/ ظلم AFC به غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی پس از پیروزی تیمش برابر العین امارات و صعود استقلال به عنوان تیم نخست گروه D به مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، با تشکر از ایرانی‌های حاضر در ورزشگاه که این تیم را تشویق کردند، افزود: به بازیکنان و نفرات تیم که عملکرد خوبی برابر العین داشتند، خسته نباشید می‌گویم.

وی با اشاره به اینکه تیم العین هم موقعیت‌‌های خوبی را در این بازی بدست آورد و فرصت رسیدن به پیروزی را هم داشت، تاکید کرد: اگر تیم العین در گروه دیگری حضور داشت، شانس صعود به مرحله بعدی را داشت و من از اینکه این تیم از دور مسابقات کنار رفت، ابراز تاسف می‌کنم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال برنامه تیمش در این مسابقه را از بین بردن ارتباط بین بازیکنان میانی و مهاجمان العین عنوان کرد که خوشبختانه به خوبی در زمین بازی پیاده شد و اظهار داشت: در گروه ما 3 تیمی حضور داشتند که در گذشته قهرمان آسیا شده بودند، به همین دلیل این گروه را گروه مرگ نامیده بودند. از اینکه به عنوان صدرنشین از این گروه سخت به مرحله بعدی صعود کردم، بسیار خوشحالم.

وی با اشاره به اینکه العین تیم قدرتمندی بود که از سرمربی مطرحی سود می‌برد، در خصوص اینکه برای نخستین مرتبه موفق شده استقلال را به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا برساند و چه برنامه‌ای برای مسابقات مرحله بعدی دارد؟، اضافه کرد: ابتدا باید تا نخستین تمرین‌مان پس از بازگشت به ایران، به خاطر این صعود ارزشمند خوشحالی کنیم.

قلعه‌نویی اضافه کرد: در شرایط فعلی باید هر 6 بازی گذشته تیم‌های حاضر در گروه B را آنالیز کنیم و شاید اعضای تیم آنالیز باشگاه را برای بررسی بهتر این تیم‌ها سر تمرینات‌شان فرستادیم. مرحله یک‌هشتم نهایی دیداری حذفی است، پس باید همه معادلات را در نظر گرفته تا با کمترین اشتباه، راه صعودمان به مرحله یک‌چهارم نهایی را هموار کنیم.

خبرنگاری اماراتی در مورد درگیری بوجود آمده از سوی بازیکنان استقلال که باعث شد جو بازی به هم بریزد، سوالی را مطرح کرد که وی اینگونه به آن پاسخ داد: این اتفاقات جزئی از فوتبال است و در اغلب بازی‌ها چنین مسائلی رخ می‌دهد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: البته کادرفنی و نفرات تیم استقلال بیشتر به فکر آرام کردن جو بازی بودند زیرا ما از العین جلو بودیم و در صحنه درگیری، در حال تدارک حمله بودیم. در مجموع اگر درگیری هم بوجود آمد، از سوی بازیکنان تیم العین شروع شد.

وی در بخش پایانی این نشست خبری با انتقاد از برنامه‌ریزی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: بارسلونا و رئال مادرید در هفته پیش لیگ قهرمانان اروپا 4 گل خوردند که این نشان می‌دهد فوتبال غیر قابل پیش‌‎بینی است. قطعا اگر تیم استقلال به خوبی حمایت شود، با توجه به بازیکنان خوبی که در اختیار دارد، می‌تواند به مراحل پایانی جام راه یابد.

قلعه‌نویی در پایان گفت: البته حضور تیم‌های غرب آسیا با دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا تنها انتقاد و ایرادی است که می‌توان از این مسابقات گرفت، موضوعی که برایشان مشکل ایجاد می‌کند. اینکه بعد از مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 3 ماه این مسابقات برگزار نشده و دیدارهای مرحله یک‌چهارم نهایی زمانی برگزار می‌شود که تیم‌های شرق آسیا در اوج آمادگی به خاطر حضور در رقابتهای باشگاهی هستند اما لیگ‌های کشورهای غرب آسیا تعطیل است، ظلمی بزرگ به تیم‌های غرب آسیا است.

تیم فوتبال استقلال ایران در آخرین دیدارش ار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در زمین العین امارات به برتری یک بر صفر دست یافت تا به عنوان صدرنشین گروه D به مرحله یک‌هشتم نهایی این مسابقات صعود کند.