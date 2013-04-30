کاشیوا با اقتدار صعود کرد/ راهیابی نماینده استرالیا به دور دوم

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در گروه H عصر امروز سه‌شنبه با برگزاری دو دیدار همزمان پیگیری شد که که طی آن تیم کاشیوا‌ ریسول ژاپن که پیش از این صعود خود را به دور بعدی این مسابقات مسجل کرده بود موفق به کسب پیروزی پرگل در زمین تیم سنترال کوستا مارینرز استرالیا شد. در این بازی که در ورزشگاه سنترال کوستا برگزار شد نماینده ژاپن با حساب 3 بر صفر از سد میزبان خود گذشت. ماسادو کیودو(59)، سلئو(79) و دومینگوئز(85) گل‌های تیم کاشیوا ریسول را در این بازی به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار این گروه که در زمین تیم گوئیژو رنه چین برگزار شد این تیم برابر سوون سامسونگ بلووینگز کره‌جنوبی 2 بر2 متوقف شد تا شانس صعود به مرحله بعدی این مسابقات را به عنوان تیم دوم از دست بدهد. سان جی‌های(45) و ژانگ چنگ لین(87) گل های میزبان را در این دیدار به ثمر رساندند. برای تیم سوون سامسونگ هم جونگ مین لی(35) و چانگ هون کئون(55) گلزنی کردند.

بدین ترتیب تیم کاشیوا ریسول ژاپن با اقتدار و با کسب 14 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه H به دور دوم راه یافت. سنترال کوستا مارینرز استرالیا هم با 7 امتیاز به عنوان تیم دوم از این گروه صعود کرد. تیم‌های گوئیژو رنه چین و سوون سامسونگ بلووینگز کره‌جنوبی هم با 6 و 4 امتیاز در رده‌های سوم و چهارم این گروه قرار گرفتند و از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند.