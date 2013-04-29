کار سخت استقلال برای صدرنشینی/ دیدار تشریفاتی سپاهان برای پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته ششم مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا فردا سه‌شنبه با برگزاری 8 دیدار از شرق و غرب آسیا برگزار می‌شود که در این بازی‌ها 7 تیم برای بدست آوردن 4 سهمیه صعود از گروه‌های D، G و H به میدان می‌روند.

در گروه C تکلیف تیم‌های صعود کننده و حذف مشخص شده است و دو دیدار باقیمانده تشریفاتی است. در یکی از این دیدارها سپاهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان الغرافه قطر است. انتقام شکست دیدار رفت، اعاده حیثیت و آماد‌ه‌سازی برای حضور بهتر در فینال جام حذفی انگیزه اصلی شاگردان کرانچار برای این بازی خواهد بود. ضمن اینکه الغرافه از این بازی به عنوان دیداری تدارکاتی مناسب برای مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا آماده کند.

در گروه D تیم فوتبال استقلال برای صدرنشینی به مصاف تیم العین امارات می‌‎رود که کور سوی امیدش برای صعود به برد آبی‌پوشان و شکست الهلال بستگی دارد. شاگردان قلعه‌نویی در روزی که برای صدرنشین به میدان می‌روند، می‌خواهند ابتدا در این بازی بازنده نباشند و سپس آمادگی نفرات خود را برای بازی مهم با فولاد در لیگ برتر که حکم قهرمانی‌ آنها در لیگ دوازدهم دارد، را حفظ کند. اما در دیگر بازی مهم این گروه، الهلال هم در زمین الریان قطر به فکر کسب یک امتیاز و قطعی کردن صعودش به مرحله بعدی است.

در شرق آسیا و در گروه G، سه تیم برای کسب دو سهمیه صعود به مصاف همدیگر می‌روند که دیدار پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی با بنیادکار ازبکستان اهمیت بسیاری دارد. پوهانگ در صورت پیروزی در این بازی شانس صعود به مرحله بعد خواهد داشت اما اگر این تیم کره‌ای در خانه مساوی کند یا ببازد، از گردونه رقابتها کنار می‌رود. البته بنیادکار هم برای صعود به یک تساوی نیاز دارد، هرچند با پیروزی برابر پوهانگ، به عنوان سرگروه راهی مرحله بعدی می‌شود. در دیگر بازی این گروه سانفرانسیسکو هیروشیما ژاپن حذف شده میزبان بیجینگ گوآن چین است که آسوده کردن خیالش برای صعود به مرحله بعدی، به 3 امتیاز این مسابقه نیاز دارد.

در گروه H هم سنترال کوآسک مارینرز استرالیا میزبان تیم صعود کرده کاشیوا ریسول ژاپن است. تنها نماینده استرالیا در این جام، درصورت پیروزی در این مسابقه به مرحله بعدی صعود می‌کند اما از دست دادن امتیاز شانس گویژو رینه چین را برای رسیدن به مرحله یک‌هشتم نهایی بیشتر می‌کند. گویژو رینه چین در این روز در خانه میزبان سوون سامسونگ کره‌جنوبی است که از گردونه مسابقات کنار رفته است.

برنامه کامل دیدارهای روز نخست از هفته ششم مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه C:

* سپاهان اصفهان - الغرافه قطر، ساعت 20:40، ورزشگاه فولادشهر

* الاهلی عربستان - النصر امارات، ساعت 22:40، ورزشگاه ملک عبدالعزیز

جدول رده‌بندی گروه C:

1- الاهلی عربستان 13 امتیاز (صعود به مرحله حذفی)

2- الغرافه قطر 10 امتیاز (صعود به مرحله حذفی)

3- سپاهان ایران 6 امتیاز (حذف شد)

4- النصر امارات بدون امتیاز (حذف شد)

گروه D:

* الریان قطر - الهلال عربستان، ساعت 20:10، ورزشگاه احمد بن علی

* العین امارات - استقلال ایران، ساعت 20:10، ورزشگاه طحنون بن محمد

جدول رده‌بندی گروه D:

1- استقلال ایران 10 امتیاز (صعود به مرحله حذفی)

2- الهلال عربستان 9 امتیاز

3- العین امارات 6 امتیاز

4- الریان قطر 4 امتیاز (حذف شد)

گروه G:

* سانفرانسیسکو هیروشیما - بیجینگ گوآن چین، ساعت 16:20، ورزشگاه بیگ آرچ

* پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی - بنیادکار ازبکستان، ساعت 16:20، ورزشگاه استیل‌یارد

جدول رده‌بندی گروه G:

1- بنیادکار ازبکستان با 9 امتیاز

2- بیجینگ گوان چین با 8 امتیاز

3- پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی با 6 امتیاز

4- سانفرانسیسکو هیروشیما ژاپن با 2 امتیاز (حذف شد)

گروه H:

* گویژو رینه چین - سوون سامسونگ کره‌جنوبی، ساعت 16:50، المپیک جویانگ

* سنترال کوآسک مارینرز استرالیا - کاشیوا ریسول ژاپن، ساعت 16:50، ورزشگاه سنترال کوآسک

جدول رده‌بندی گروه H:

1- کاشیوا ریسول ژاپن با 11 امتیاز (صعود به مرحله حذفی)

2- سنترال کوآسک مارینرز استرالیا با 7 امتیاز

3- گویژو رینه چین با 5 امتیاز

4- سوون سامسونگ کره‌جنوبی با 3 امتیاز (حذف شد)