دیدار سپاهان و الغرافه تشریفاتی بود/ بدشانسی عامل حذف سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق‌الحبیب شامگاه سه‌شنبه پس از شکست تیمش مقابل سپاهان در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: باید بگویم که ما پیش از آغاز این بازی می‌دانستیم بازی سختی داریم ولی در بازی امشب عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشتیم و از لحاظ دفاعی خیلی ضعیف کار کردیم.

وی در مورد تاکتیک تیمش در این مسابقه ادامه داد: در بازی با سپاهان برنامه ما روی ضد حمله بود اما از این تاکتیک نتیجه نگرفتیم چون توپ‌ها را از دست می‌دادیم و نمی‌توانستیم از آنها استفاده کنیم اما خوشحالم که در این بازی از بازیکنان جوان و نوجوانم استفاده کردم و این بازیکنان توانستند عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارند.

سرمربی الغرافه با بیان اینکه نتیجه این دیدار تاثیری بر صعود یا عدم صعود دو تیم نداشت، گفت: به هر حال این یک بازی تشریفاتی برای ما و سپاهان بود که با باخت ما همراه شد اما مهم این بود که بازیکنان جوان ما در آن محک بخورند.

وی گفت: ما در حال حاضر برای بازی‌های مرحله بعد آماده می‌شویم و در لیگ کشور قطر نیز انگیزه داریم بنابراین تلاش می‌کنیم که در لیگ کشورمان نیز خوب نتیجه بگیریم.

صادق الحبیب بیان داشت: پیش از آغاز رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ما توقع داشتیم که سپاهان به عنوان تیم اول گروه C به مرحله بعد رقابت‌ها صعود کند اما باید بگویم این تیم بدشانس بود و نتوانست صعود کند.

وی گفت: البته پیروزی ما در بازی رفت در دوحه به ما کمک کرد تا به مرحله بعد صعود کنیم و باخت سپاهان مقابل الاهلی در اصفهان، این تیم را از صعود دور کرد. ما در ماه گذشته 7 بازی سخت داشتیم و من در این بازی سعی کردم از بازیکنان جوان و نوجوانم استفاده کنم که حتی این بازیکنان در لیگ داخلی کشورمان نیز نتوانسته بودند بازی کنند.

تیم فوتبال سپاهان ایران در حالیکه در بازی امشب خود مقابل الغرافه قطر به پیروزی سه بر یک دست یافت، نتوانست به مرحله بعد رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.