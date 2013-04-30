به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الغرافه قطر در چارچوب رقابت‌های هفته ششم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا که با حذف تیم سپاهان از این رقابت‌ها همراه بود، به شرح زیر است:

با توجه به اینکه این دیدار تاثیری بر صعود سپاهان از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نداشت، سرمربی تیم اصفهانی ترجیح داده بود در مسابقه امروز از بازیکنان جوان خود استفاده کند و محسن ایران‌نژاد، مهدی جعفرپور، اکبر ایمانی، محمد غلامی و رادومیر جالوویچ در این بازی از ابتدا به میدان رفتند.

حضور کمرنگ تماشاگران تیم سپاهان در این مسابقه قابل توجه بود و استقبال چندان مناسبی از سوی هواداران تیم سپاهان از این بازی به عمل نیامده بود.

برای این بازی نزدیک به هزار تماشاگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور داشتند و بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند.

نیمکت‌نشینی دوباره محمدباقر صادقی که در بازی قبل سپاهان مقابل النصر امارات در لیگ قهرمانان آسیا از ابتدای مسابقه بازی کرد نیز از دیگر حواشی این مسابقه بود.

مصدومیت محرم نویدکیا و اروین بولکو، دو هافبک سپاهان برای این بازی نیز ادامه پیدا کرده بود و این دو بازیکن به دلیل مصدومیت در ترکیب 18 نفره سپاهان قرار نگرفته بودند.

غیبت احسان حاج‌صفی در لیست 18 نفره سپاهان از دیگر نکات جالب این بازی بود که سئوالاتی در ذهن خبرنگاران رسانه‌های گروهی ایجاد کرد.

در غیاب محرم نویدکیا، امید ابراهیمی در این بازی بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود. ابراهیمی بعد از تعویض بازوبند کاپیتانی را بر بازوی پاپی بست.

بازی جبرئیل سیسه، بازیکن سابق تیم ملی فرانسه و ستاره تیم‌های بزرگی نظیر لیورپول در ورزشگاه فولادشهر اصفهان نیز از نکات جالب این مسابقه بود.

شهاب گردان بعد از گل الغرافه به شدت نسبت به به بازیکنان دیواره دفاعی تیمش اعتراض می‌کرد و آنها را در مورد این گل مقصر می‌دانست.

محمد غلامی در این مسابقه انگیزه بسیاری از خود نشان می‌داد و یک گل نیز برای سپاهان به ثمر رساند و پس از به ثمر رساندن گل از سوی هواداران تیمش تشویق شد.

در دقیقه 50 مسابقه علی احمدی گلی وارد دروازه تیم الغرافه کرد که از سوی داور بازی آفساید اعلام شد.

کری‌خوانی هواداران سپاهان برای پرسپولیس در این مسابقه ادامه داشت و هواداران سپاهان در شعارهایی از زلاتکو کرانچار، سرمربی سپاهان خواستند که در فینال جام حذفی پرسپولیس را با 4 گل شکست دهد.

علی کریمی، بازیکن جوان تیم سپاهان که طی چند بازی اخیر تیم اصفهانی در ترکیب 18 نفره این تیم قرار گرفته بود، در دقایق پایانی مسابقه برای سپاهان به میدان رفت.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و الغرافه قطر با نتیجه 3 بر یک به سود سپاهان به پایان رسید اما این پیروزی نیز نتوانست به سپاهان برای صعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا کمک کند.