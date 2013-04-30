تساوی سپاهان و الغرافه در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای سپاهان و الغرافه قطر از گروه C رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به مصاف یکدیگر رفتند که نیمه اول این بازی با تساوی یک بر یک به پایان رسید. در این بازی که از ساعت 20:30 امروز سهشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شده است، سپاهانیها با گلی که امین جهان عالیان در دقیقه یازدهم دیدار به ثمر رساند از حریف خود پیش افتادند اما این پایان کار نبود چرا که الغرافه با فشاری که به این تیم وارد کرد در دقیقه 44 روی ضربه مجید عبدالله صدیق کار را به تساوی کشاند تا نیمه نخست این بازی برنده نداشته باشد.
سپاهان و الغرافه در حالی به مصاف یکدیگر رفتهاند که از قبل صعود تیمهای الاهلی عربستان و الغرافه قطر از این گروه مسجل شده بود تا دو دیدار روز پایانی دور مقدماتی این گروه کاملا جنبه تشریفاتی داشته باشد.
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