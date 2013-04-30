به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که از گروه C لیگ قهرمانان آسیا و در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، تیم سپاهان با نتیجه 3 بر یک از سد الغرافه قطر گذشت. نیمه نخست این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یافت. ابتدا امین جهان‌ عالیان در دقیقه یازدهم دیدار نماینده کشورمان را پیش انداخت که گل دقیقه 44 مجید عبدالله صدیق آن را بی‌اثر گذاشت تا در نهایت جدال دو تیم در پایان نیمه اول برنده نداشته باشد.

با شروع نیمه دوم سپاهانی‌ها فشار زیادی به روی دروازه حریف وارد کردند و در کمتر از 15 دقیقه 2 گل دیگر به حریف زدند. ابتدا محمد غلامی در دقیقه 48 گل دوم را به ثمر رساند و پس از آن هم نوبت به محمدرضا خلعتبری رسید تا برای سومین‌ بار دروازه تیم الغرافه را باز کند. در ادامه کار دو تیم حملاتی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند که تغییری در نتیجه حاصل نکرد تا سپاهان که خود را برای دیدار فینال جام حذفی مقابل پرسپولیس آماده می‌کند با این برد پرگل به استقبال آن بازی برود.

شاگردان کرانچار با این برد 9 امتیازی شدند و در رده سوم جدول رده‌بندی گروه C باقی ماندند. الغرافه هم با 10 امتیاز به عنوان تیم دوم این گروه راهی دور بعد شد.

دیگر دیدار این گروه را الاهلی عربستان و النصر امارات از ساعت 22:30 برگزار می‌کنند، این بازی آخرین مسابقه روز نخست از هفته پایانی لیگ قهرمانان آسیا است.