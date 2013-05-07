به گزارش خبرنگار مهر، براساس این تفاهمنامه که به امضای مشترک رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران و نماینده انجمن تشکلهایICT عرب رسیده است، طرفین برای انجام پروژههای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود تعهد کردند.
انجمن تشکلهایICT عرب که مجموعهای از تشکلهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 22کشور عرب خاورمیانه را در بر میگیرد، اجتماع بزرگی از نمایندگان تشکلهای فاوا در کشورهای عربی است که از نگاهی کلان به بحث و بررسی و بهرهگیری از پتانسیلهای مشترک میپردازد.
سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در تلاش است تا از طریق این تفاهمنامه علاوه بر معرفی توانمندی جامعه فاوا ایرانی و به ویژه اعضا خود، از فرصتهای مشترک نهفته در این انجمن، برای توسعه کسب و کار ICT بهره بگیرد.
آزاده داننده، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در این باره گفت: امضای این تفاهمنامه و برقراری ارتباط با اجمع، علاوه براینکه میتواند فصل جدیدی از ارتباطات بینالملل سازمان نظام صنفی رایانهای تهران را رقم زند، قطعا میتواند راهکاری تازه برای حل مشکلات تحریم در کسب و کار فناوری اطلاعات باشد.
وی ادامه داد: انجام پروژههای مشترک، صدور خدمات فنی و مهندسی ICT به ویژه در بحث آموزش و انتقال تکنولوژی و توسعه بازار فاوا اجمع، از مهمترین مفادی هستند که از این تفاهمنامه نتیجه میشوند.
به گفته داننده، ارتباط با انجمن تشکلهای ICT عرب میتواند در شرایط انقباضی فعلی بازار فاوای کشور راهگشا باشد.
وی افزود: مهمترین مزیت رقابتی ما برخورداری از نیروهای متخصص و سرویسهای مختلف در حوزهICT است و ارتباط مستمر با اجمع میتواند در رکود و انقباض فعلی بازار فناوری، به توسعه شرکتهای حوزه کمک کند.
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