سرقت از 7 بانک به شیوه فیلمهای هالیوودی/ خودکشی طراح سرقتها در زندان

سرهنگ محمد عظیمی رئیس پلیس آگاهی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح فعالیت اعضای این باند گفت: سارقان شامگاه هفتم اسفند سال گذشته با روش تخریب وارد بانک ملی شعبه نکا در استان مازندران شده و با برش دادن گاوصندوق مبلغ 366 میلیون و 900 هزار تومان را به سرقت بردند. پس از گزارش این سرقت به پلیس آگاهی تیمی از کارآگاهان تحقیقات در این زمینه را آغاز کردند.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل در بررسی های اولیه دریافتند سرقت از سوی اعضای یک باند حرفه ای صورت گرفته است.دزدان از ضلع شمالی ساختمان بانک که مشرف به یک کانال آب بود وارد شعبه شده و تمام سیستم های امنیتی و حفاظتی بانک را قطع کرده بودند. آنها همچنین از نوع گاوصندوق و روش تخریب آن نیز مطلع بوده و با نقشه حساب شده تمام پول های موجود در خزانه بانک را به سرقت برده بودند.

سرهنگ عظیمی ادامه داد: دو روز پس از این سرقت بانک دیگری در بهنمیر مورد دستبرد قرار گرفت که در این سرقت نیز دزدان شبانه با تخریب بانک از گاو صندوق آن سرقت کرده بودند.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران در ادامه خاطرنشان کرد: چند تیم از کارآگاهان تجسس بر روی این پرونده را آغاز کرده و در نخستین گام به بررسی سوابق افراد سابقه دار در این حوزه پرداختند. سرانجام با تجسس های گسترده سرکرده این گروه که مردی 43 ساله و دارای سوابق متعدد در زمینه سرقت به خصوص سرقت بانک بود شناسایی و دستگیر شد. با انتقال متهم به اداره آگاهی تحقیقات از ا و آغاز و کارآگاهان طی هفته گذشته دو همدست دیگر او به نام های کیوان و عبدالله را دستگیر کردند. کیوان از سارقان تحت تعقیب پلیس بود و از سال 83 به اتهام سرقت از بانک در لیست تعقیبی های پلیس آگاهی قرار گرفته بود. مرد تبهکار جمعه گذشته در زندان با جوراب یکی از زندانیان خود را حلق آویز و به زندگی اش پایان داد.

وی افزود: عبدالله نیز در زمینه خنثی سازی سیستم های حفاظتی و دوربینهای مدار بسته بانک تبحر خاصی دارد و در این گروه وظیفه خنثی سازی سیستم امنیتی بانک ها را بر عهده داشت. اعضای این گروه در بازجویی ها به سرقت از 7 بانک در شهرهای مختلف از جمله نکا، قزوین و ... اعتراف کردند که بررسی های ما نشان می دهد افراد دیگری نیز با آنها در این سرقت ها همدستی داشتند.

سرهنگ عظیمی در خصوص شگرد این سارقان اظهار داشت: اعضای این باند آشنایی کاملی با سیستم امنیتی بانک ملی داشته و بیشتر دستبردهای خود را نیز به شعبه های این بانک می زدند. دزدان در ابتدا به قائمشهر آمده و خانه آی را در آنجا اجاره کرده بودند که در بررسی های خود موفق به دستبرد به بانک ملی در قائمشهر نشده و سراغ بانک ملی در نکا رفتند. دزدان همچنین می دانستند که در این بانک خزانه اصلی وجود داشته و مقدار زیادی پول در آن نگهداری می شود.

رئیس پلیس آگاهی استان مازندران در خصوص سرقت بانک ملی شعبه بهنمیر نیز گفت: دو روز پس از سرقت نکا این دستبرد به شیوه مشابه رخ داد که ما احتمال دادیم هر دو سرقت کار یک گروه باشد. اما سارقان دستگیر شده تا کنون به این دزدی اعتراف نکردند اما تحقیقات از آنها ادامه دارد.