313 مبلغ و مبلغه به مساجد محل اعتکاف استان سمنان اعزام می شوند

حجت الاسلام محمد علی سلمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اعزام 313 مبلغ و مبلغه به مساجد محل اعتکاف این استان افزود: 113 نفر از این تعداد مبلغه و بقیه نیز مبلغ هستند.

وی تصریح کرد: علاوه بر آن از تعداد مبلغان اعزامی به مراسم اعتکاف، 114 نفر مبلغ بومی، 12 نفر اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم و 74 نفر را نیز مبلغ اوقاف، هجرت و مستقر تشکیل می دهند.

سلمانی نژاد اظهار داشت: مبلغان اعزامی به مراسم اعتکاف در استان سمنان 938 نوبت اقامه نماز و 626 سخنرانی و مشاوره دینی در جمع معتکفان خواهند داشت.

کارشناس امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در بخش دیگری با اشاره به فضیلت اعتکاف افزود: انسان در گریز از هوای نفس و فرار از اشتغالات زندگی، در راه انس با معبود همواره نیازمند خلوتی است تا در انزوای وجود خویش در اعمال و رفتارش بیاندیشد و با سوز دل و اشک دیده، باطن خود را از زنگار گناهان بشوید.

وی اضافه کرد: اعتکاف زمینه چنین خلوتی را فراهم می کند و فرصت و مجالی برای پرداختن به امور نفس خویش و جلوه گری نور محبت خدا در اعماق وجود انسان می دهد.

سلمانی نژاد در خاتمه اظهار داشت: جوانی که در مراسم اعتکاف، طعم شیرین ایمان و انس با خداوند را می چشد، لذت های مادی و شهوانی در دیدگانش حقیر و بی ارزش می شود و به آسانی در گرداب فساد و باورهای ضد دینی گرفتار نمی شود.