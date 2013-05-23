۲ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۲

به مناسبت ایام اعتکاف/

313 مبلغ و مبلغه به مساجد محل اعتکاف استان سمنان اعزام می شوند

شاهرود - خبرگزاری مهر: کارشناس امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از اعزام 313 مبلغ و مبلغه به مساجد محل اعتکاف این استان خبر داد و گفت: حضور در بین جوانان و بیان مسائل اخلاقی و اعتقادی و پرداختن به اعمال وارده در این ایام از جمله وظایف مبلغان در آئین اعتکاف است.

حجت الاسلام محمد علی سلمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اعزام 313 مبلغ و مبلغه به مساجد محل اعتکاف این استان افزود: 113 نفر از این تعداد مبلغه و بقیه نیز مبلغ هستند.

وی تصریح کرد: علاوه بر آن از تعداد مبلغان اعزامی به مراسم اعتکاف، 114 نفر مبلغ بومی، 12 نفر اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم و 74 نفر را نیز مبلغ اوقاف، هجرت و مستقر تشکیل می دهند.

سلمانی نژاد اظهار داشت: مبلغان اعزامی به مراسم اعتکاف در استان سمنان 938 نوبت اقامه نماز و 626 سخنرانی و مشاوره دینی در جمع معتکفان خواهند داشت.

کارشناس امور مبلغین اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در بخش دیگری با اشاره به فضیلت اعتکاف افزود: انسان در گریز از هوای نفس و فرار از اشتغالات زندگی، در راه انس با معبود همواره نیازمند خلوتی است تا در انزوای وجود خویش در اعمال و رفتارش بیاندیشد و با سوز دل و اشک دیده، باطن خود را از زنگار گناهان بشوید.

وی اضافه کرد: اعتکاف زمینه چنین خلوتی را فراهم می کند و فرصت و مجالی برای پرداختن  به امور نفس خویش و جلوه گری نور محبت خدا در اعماق وجود انسان می دهد.

سلمانی نژاد در خاتمه اظهار داشت: جوانی که در مراسم اعتکاف، طعم شیرین ایمان و انس با خداوند را می چشد، لذت های مادی و شهوانی در دیدگانش حقیر و بی ارزش می شود و به آسانی در گرداب فساد و باورهای ضد دینی گرفتار نمی شود.

کد مطلب 2061205

