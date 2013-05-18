اعتکاف جهاد فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باراني صبح شنبه در جلسه ستاد اعتکاف شهرستان مهدیشهر ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رجب، گفت: این ماه در بين دیگر ماه ها از نورانيت خاصي برخوردار است و ماه ريزش رحمت واسعه الهي و استجابت دعاست.

وی با تاکید بر فضایل اعتکاف نیز افزود: هر کس سه شبانه روز را در مسجد بماند اعتکاف محسوب مي شود.

باراني، اعتکاف را جهاد فرهنگي ناميد و بر مردمی برگزار شدن آن تاکید کرد و گفت: از همه اقشار مختلف که توانايي مالي دارند دعوت مي شود به اين ستاد کمک کنند تا اين مراسم معنوي با شکوه خاصي برگزار شود.

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان مهديشهر نیز در اين جلسه گفت: در اعتکاف انسان روح و جانش را صيقل مي دهد و با جسم پاک و دل صيقل يافته و به مهماني خدا مي رود.

حجت الاسلام غلامرضا زاهدی در خاتمه از برگزاري آيين اعتکاف در هفت مسجد شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: مسجد صاحب الزمان درجزين، مسجد جامع فولاد شهر، مسجد جامع چاشم، مسجد ولي عصر ( عج ) شهميرزاد و مساجد پامنار، صاحب الزمان (عج ) و مسجد امام علي ( ع) مهديشهر از جمله اين مساجد هستند.