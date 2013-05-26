صادق محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در حالی اواخر خرداد و اوایل تیرماه برگزار می‌شود که حوزه مدیریت تیم‌های ملی بر انجام تست دوپینگ تاکید ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: خوشخبتانه در 18 ماه اخیر شاهد مثبت اعلام شدن هیچ نمونه تست دوپینگی در کشتی گیران کشورمان نبودیم که این امر حاکی از جدیت مسئولان فنی در برخورد با این معضل می‌باشد.

محبوبی با اشاره به اینکه مرحله نهایی انتخابی تیم ملی از حساسیت ویژه‌ای برای کادر فنی و تمامی کشتی گیران برخوردار است، اظهار داشت: کشتی پس از سالها دارای یک برنامه مدون است که طی آن با یک فرآیند مشخص روند ملی پوش شدن برای جهانی مشخص شده و قطعا کادر فنی با کمک تمامی اهالی کشتی و رسانه ها این برنامه را با جدیت دنبال می کند.

وی با اشاره به اینکه باید کشتی گیرانی پاک در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی شرکت کنند، خاطر نشان کرد: به تمام کشتی گیران تاکید می کنیم که قطعا در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی تست دوپینگ گرفته می شود و این موضوع جدی و قطعی است.

محبوبی با اشاره به اینکه کادر فنی تیم ملی درخواست انجام تست دوپینگ را به مسئولان امر ارائه داده ، تصریح کرد: ما تاکید داریم کشتی گیرانی بايد راهی رقابتهای جهانی شوند که علاوه بر مسائل فنی در بعدهای دیگر از جمله عاری بودن از دوپینگ سرآمد باشند.

وی در پایان با اشاره به اینکه از مسئولان ستاد ملی مبارزه با دوپینگ می خواهیم این موضوع را با حساسیت دنبال کنند، گفت: انتخابی تیم ملی مرحله نهایی برای گزینش ملی پوشان برای مسابقات جهانی مجارستان است و بنابراین ممکن است حساسیت بالای این رقابتها باعث شود برخی با روشهای غیرمتعارف به فکر قهرمانی باشند.