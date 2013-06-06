مذاکره دولت ترکیه با معترضان/"همبستگی با تقسیم" فهرست مطالبان خود را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، در نهمین روز از اعتراضات گسترده مردمی در ترکیه گروهی از نمایندگان معترضان با نمایندگان معاون "رجب طیب اردوغان" دیدار کردند.

بر این اساس این گروه از نمایندگان معترضان که خود را با نام "همبستگی با تقسیم" می نامند در دیدار با نمایندگان "بولنت آرینچ" معاون نخست وزیر خواسته هایی را از جمله برکناری رئیس پلیس شهر استانبول و آزادی تمامی بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر مطرح کرده است.

آرینچ پیشتر به خاطر خشونت به کار رفته توسط پلیس ترکیه در سرکوب اعتراضات، از معترضین عذرخواهی کرده بود. با این حال نمایندگان معترضان خواستار پایان شلیک گاز اشک آور و سرکوب اعتراضات شده اند. روز گذشته در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری و احزاب چپ گرای ترکیه هزاران نفر در آنکارا و استانبول تجمع کردند که این اقدام با مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.

گفتنی است اعتراضات گسترده مردمی علیه سیاست های دولت ترکیه تا کنون دهها مجروح به جا گذاشته که تا کنون سه نفر آنها از شدت جراحات جان باخته اند.