محدودیت شبکه های اجتماعی در ترکیه/25 کاربر توییتر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوکوس، پلیس ترکیه پس از ناتوانی در پایان دادن به اعتراضات خیابانی اقدام به ایجاد محدودیت برای کاربران شبکه های اجتماعی کرده است. بر این اساس تا کنون 25 نفر از کاربران شبکه توییتر بازداشت شده اند. اتهام این افراد انتشار اخبار و تحولات مربوط به تجمعات اعتراضی در استانبول عنوان شده است.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد پلیس شهر ازمیر نیز به دنبال شناسایی و دستگیری بیش از 10 کاربر عضو شبکه توییتر است. پلیس مدعی است این افراد اخبار و مطالب توهین آمیز و ضددولتی در صفحه های خود منتشر کرده اند.

اقدام پلیس در ایجاد محدودیت برای شبکه های اجتماعی پس از انتقاد شدید اردوغان به سوء استفاده معترضان از این شبکه ها انجام می گیرد.