مخالفان خواستار ادامه اعتراضات/طرفداران اردوغان در فکر قدرت نمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" سازمان دهندگان تظاهرات ترکیه امروز دوشنبه معترضان را برای ادامه تظاهرات و حفظ فشار بر دولت این کشور دعوت کردند.

در اواخر روز گذشته نیز ده ها هزار نفر از مردم ترکیه با تجمع در میدا ن "تقسیم" در ترکیه با سر دادن شعار هایی خواستار استعفای "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور شدند.

علی رغم ادامه پیدا کردن نا آرامی ها در ترکیه اردوغان به مقاومت خود ادامه می دهد. بر همین اساس حزب" عدالت و توسعه" ترکیه برگزاری انتخابات زود هنگام را رد کرده و مقامات ارشد این حزب نیز از احتمال برگزاری جلسات عمومی خود در شهرهای استانبول و آنکارا در هفته آتی خبر داده اند.

بر اساس این گزارش اردوغان که مدتی پیش برای افتتاح یک رویداد ورزشی به شهر "آدانا" در جنوب ترکیه سفر کرده بود در میان جمعی از حامیان خود گفت : برادران عزیز من ما در حال حرکت به سمت ترکیه بهتر هستیم. به کسانی که می خواهند بذر تفرقه را بین ما بپاشند اجازه ندهید.

اما آنچه که به عنوان مبارزه با برنامه های دولت در پارک "گزی" مبنی بر قطع درختان این منطقه حدود یک هفته پیش در میدان تقسیم ترکیه آغاز شد با برخورد خشن دولت ترکیه همراه گشت و همین امر موجب پدید آمدن خشم عمومی بی سابقه مردم ترکیه از استبداد دولت اردوغان و برپایی تظاهرات در این کشور شد.

در طول هفته گذشته پلیس ترکیه با شلیک گاز اشک آور و استفاده از ماشین های آب پاش به سمت معترضان در شهر های استانبول و آنکارا به مقابله با آنها پرداخت. در جریان این اعتراضات 3نفر کشته و حدود 5000 نفر مجروح شده اند.

گروه معترضین پارک تقسیم که خود را "گروه همبستگی تقسیم" نامیده اند در بیانیه ای چنین اعلام کرده است : خواسته ها آشکار است. ما از دولت ترکیه می خواهیم که در مورد واکنش خود در برابر اعتراضات مردم احساس مسئولیت داشته باشد و در راستای تحقق خواسته هایی که هر روز توسط میلیون ها نفر از مردم بیان می شود گام بردارد.

بر اساس گزارشها گروه همبستگی تقسیم که تعداد زیادی از آنها در طول هفته گذشته در چادرها و اتوبوس های تخریب شده در نزدیکی میدان تقسیم اقامت داشته اند فراخوان دیگری را برای ادامه اعتراضات در روز یکشنبه داده اند و این اعتراضات همچنان ادامه دارد.

همچنین در خبری دیگر شبکه الجزیره از آماده شدن طرفداران دولت اردوغان برای نمایش قدرت در مقابل مخالفان خبر داد.

در این گزارش آمده است طرفداران اردوغان قصد دارند به هنگام بازگشت "اردوغان" از استانبول به آنکارا مراسم استقبال گسترده ای را از او ترتیب دهند.

روزنامه "حریت" ترکیه نیز در خبری به انتقاد "کمال قلیچداراوغلو" رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه از سیاست های اردوغان نخست وزیر این کشور در قبال جوانان پرداخته و با اشاره به قیام اخیر در کشورش گفت : این قیام ، قیامی است که با تاخیر صورت گرفته است. مردم دیگر خسته شده اند و قادر به نفس کشیدن نیستند.