مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قبل از هر چیز باید صعود تیم ملی را به جام جهانی تبریک بگویم و این برد توانست شور و نشاط خاصی را به وجود بیاورد .

وی افزود: از نظر فنی بازی بسیار سختی انجام دادیم و دیدار بسیار حساسی را در مقابل کره با پیروزی به پایان رساندیم و توانستیم در نیمه دوم با یک بازی منطقی و در لحظاتی که کره فشار زیادی را بر روی دروازه ما می آورد با یک ضد حمله دقیق به نفع خود به پایان برسانیم.

مرفاوی در ادامه افزود: من بیشتر نگران بازی ازیکستان و قطر بودم چرا که اگر مساوی می‌کردیم باید صبر می‎کردیم و ماه‎ها انتظار می کشیدیم تا در پلی آف بتوانیم موفق باشیم.

مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم در این دیدار شانس با ما یار بود و توانستیم از این شانسمان به نحو احسن استفاده کنیم.