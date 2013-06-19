ایران تا صبح نخوابید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در ورزشگاه مونسو شهر اولسان کره جنوبی به مصاف تیم ملی این کشور رفت و با تنها گل دقیقه 59 رضا قوچان نژاد موفق شد حریف قدرتمندش را شکست دهد و برای اولین بار به عنوان تیم اول گروه خود راهی جام جهانی شود.

ملت ایران که روز 24 خرداد با حضور بیادماندنی خود در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهرها حماسه ای کم نظیر را رقم زده بودند، در فاصله چهار روز پس از جشنی که به همین خاطر برپا کرده بودند، دوباره به خیابان ها ریختند و این بار با شور و حالی بیشتر صعود تیم ملی فوتبال کشورشان به جام جهانی را جشن گرفتند.

مردم ایران در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها پس از به صدا درآمدن سوت داور چینی این دیدار به خیابان ها ریختند و با پخش شیرینی و شکلات به جشن و شادمانی پرداختند. گزارش خبرنگاران مهر از شهرها و بخش های مختلف حکایت از آن دارد که جشن میلیونی مردم ایران با شکوه خاصی و بدون کوچکترین مشکلی برگزار شد و نیروی انتظامی نیز همپای مردم در این جشن حضور داشت و نهایت همکاری را با مردم داشت.

در تهران میادین اصلی مملو از علاقمندانی بود که سرازپا نمی شناختند و تا ساعات های ابتدایی روز چهارشنبه به جشن و پایکوبی پرداختند. در برخی میادین شهر تهران تجمع دوستداران فوتبال آنقدر زیاد بود که برای اتومبیل ها برای عبور به مشکل می خوردند و مجبور بودند ساعت ها منتظر بمانند اما این انتظار شیرینی بود چرا که علاقمندان به فوتبال فضای شادی را برای آنها فراهم کرده بودند.

قرار است تیم ملی فوتبال ایران بعدازظهر امروز وارد تهران شود و بلافاصله راهی ورزشگاه بزرگ آزادی شود تا جشن صعود را به همراه علاقمندان به فوتبال در این ورزشگاه برگزار کند. فدراسیون فوتبال نیز برای این جشن برنامه های ویژه ای را در نظر گرفته که با حضور ملی پوشان فوتبال ایران به اجرا درخواهد امد.