حسین فرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی تیم ملی ایران مقابل کره جنوبی و صعود مستقیم به جام جهانی اظهار داشت: یک بار دیگر شاهد حماسه‌ای توسط تیم ملی بودیم. خوشبختانه بازیکنان در سه دیدار اخیر به این نتیجه رسیده بودند که با تلاش و دوندگی بیشتر فرصت‌های از دست رفته را جبران کنند که خوشبختانه این اتفاق رخ داد. باید از تمام کسانی که از تیم ملی حمایت کردند و با ایجاد فضای خوب و مناسب در بالا رفتن انگیزه بازیکنان سهم داشتند تشکر کرد.

وی ادامه داد: در بازی با کره جنوبی مهم این بود که سه امتیاز مسابقه را بگیریم تا سرنوشت صعودمان به جام جهانی دست خودمان باشد نه تیم قطر و ازبکستان؛ خوشحالم که این پیروزی برای تیم ملی حاصل شد و فوتبال ایران برای چهارمین‌بار به جام جهانی صعود کرد.

سرمربی تیم فولاد خوزستان با اشاره به بازی بسته و دفاعی تیم ملی مقابل کره‌جنوبی تاکید کرد: اولین برنامه کی‌روش در این بازی این بود که تیم ملی گل نخورد. خوشبختانه موفق شدیم از تنها فرصتی که به دست آوردیم استفاده کنیم ولی باید قبول کرد که تیم کره جنوبی از نظر فنی برتر از ما بود.

فرکی ادامه داد: هرچند اعتقاد دارم این تیم کره جنوبی، تیم قدرتمند چند سال پیش نیست ولی بازیکنان موفق شدند با دفاع منسجم و کار تیمی فضا را از حریف بگیرند ضمن اینکه باید مدیون عملکرد رحمان احمدی در درون دروازه هم باشیم.

وی ادامه داد: خوشحالم کی روش بعد از سوء تفاهم‌هایی که در تیم ملی وجود داشت به رحمان احمدی اعتماد کرد و این دروازه‌بان هم پاسخ اعتماد کی‌روش را داد. احمدی با اعتماد به نفس مقابل کره جنوبی بازی کرد و کار بزرگی انجام داد.

سرمربی فولاد خوزستان تاکید کرد: در خصوص گلزنی رضا قوچان‌نژاد هم تصریح کرد: قوچان‌نژاد فرشته نجات ایران بود. او مرا یاد دوران گذشته و حضور خداداد عزیزی و وحید هاشمیان در تیم ملی انداخت.

وی در پاسخ به این سوال که "علت عملکرد با ثبات تیم ملی در سه بازی گذشته چه بوده است"؟، تاکید کرد: من قبل از این سه بازی آخر گفته بودم تنها راه موفقیت ما انجام فوتبال ایرانی و خواستن و همدلی بازیکنان است، غیرت و شهامت بازیکنان ایرانی زبانزد است و هر جایی که تیم ملی ناامید می‌شود تعصب بازیکنان به داد ما می‌رسد.

فرکی همچنین در خصوص برنامه‌های تیم ملی برای جام جهانی 2014 برزیل خاطرنشان کرد: ما باید نگاه متفاوتی به جام جهانی داشته باشیم، تجربه تیم ما در حال حاضر خوب است ولی باید به گونه‌ای حرکت کنیم که خون جوانتری را در تیم ملی تزریق کنیم. اگر بخواهیم یک سال دیگر در جام جهانی بازی کنیم و حتی از گروه‌مان بالا برویم باید نگاه‌مان را عوض کنیم.جام جهانی جای آزمون و خطا نیست و باید با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه از اعتبار فوتبال‌مان دفاع کنیم.

سرمربی فولاد خوزستان در بخش پایانی صحبت‌هایش درباره آخرین وضعیت این تیم گفت: در حال حاضر استراحت می‌کنیم ولی فردا پنجشنبه به سرعین می‌رویم. تمایل داریم فرزاد حاتمی مهاجم استقلال را به خدمت بگیریم ولی این بازیکن هم باید برای حضور در فولاد تمایل داشته باشد. در نقل و انتقالات دو بازیکن خارجی و چند بازیکن داخلی را مد نظر داریم که به زودی آنها را جذب می‌کنیم.

به گزارش مهر، تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه با پیروزی یک بر صفر ماقبل کره‌جنوبی در شهر اولسان موفق شد به عنوان سرگروه به جام جهانی 2014 برزیل صعود کند.