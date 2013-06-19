به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مداحان و شعرای آئینی شهرستان میامی به پاس حضور حماسی مردم ایران در انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دور انتخابات شوراهای شهر و روستا با صدور بیانیه ای ضمن تصریح بر اینکه، مردم ایران در روز 24 خرداد به ندای رهبر و مقتدایشان خالصانه و هوشیارانه لبیک گفتند آورده است: این مهم نقطه عطفی است برای تداوم نعمت امنیت، عقبگرد دشمن از مواضع زورگویانهاش و نیل به سمت تحقق آرمان انقلاب اسلامی.
این بیانیه می افزاید: بیتردید حضور پر شور مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا نشان داد که نیروی توکل به خدا و ایمان به وعده الهی از هر نیرویی در جهان برتر است و ملتی که با خدای خود عهد و پیمانی ببندند و بر این پایبندی استمرار بورزند خداوند دشمنان آن ملت را برایشان مغلوب میکند.
در ادامه بیانیه می خوانیم: آفرین بر عزم ملی مردم ایران و آفرین بر ولایتمداری و بصیرت این ملت سرافراز؛ خلق باشکوه حماسه سیاسی را به محضر مقاممعظمرهبری، امامخامنه ای (مدظلهالعالی) تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای بزرگ پیروزی روزافزون ملت ایران را در عرصههای مختلف ملی و بینالمللی مسئلت داریم.
جامعه مداحان و شعرای آئینی شهرستان میامی در خاتمه این بیانیه برای ريئس جمهور منتخب مردم، حجت الاسلام دکتر حسن روحانی، جهت تحقق آرمانهاي امام راحل(ره) و منويات مقام معظم رهبري و ادامه راه شهداء آرزوي موفقيت کردند.
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