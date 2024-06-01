۱۰ساعت تمرین روزانه برای المپیکی شدن/علیپور: زندگیم وقف سهمیه شده

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست رقابت های سنگنوردی گزینشی المپیک در حالی در شانگهای چین برگزار شد که رضا علیپور تنها نماینده بخش مردان ایران نسبت به دو نماینده دیگر ایران (الناز رکابی و محیا دارابیان) عملکرد بهتری داشت.

او در ماده سرعت به مرحله نیمه نهایی راه یافت و در نهایت ضمن کسب جایگاه ششم، رکورد ایران را ارتقاء داد. علیپور با رکورد۵ ثانیه و ۵ صدم ثانیه، رکورد ایران را که متعلق به خودش بود، دوازده صدم ثانیه کاهش داد.

تحلیل رضا زارعی رییس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی از این عملکرد، برخوردار بودن رضا علیپور از شانس برای کسب سهمیه در پایان مسابقات گزینشی المپیک است که در مجارستان برگزار می شود. این رقابت ها ۳۱ خرداد تا ۳ تیر در بوداپست برگزار می شود. زارعی تاکید دارد که اگر علیپور عملکردی مشابه شانگهای در بوداپست داشته باشد، می تواند کسب سهمیه کند.

خودِ علیپور هم به المپیکی شدنش امید زیادی دارد و طوریکه روزانه ساعت زیادی را به تمرین اختصاص می دهد تا به این مهم دست یابد و به قول خودش سال ها بعد از او به عنوان یک جوان المپیکی یاد شود.

رضا علیپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکردش در رقابت های گزینشی المپیک به میزبانی شانگهای گفت: بر اساس رنکینگ جهانی مجوز حضور در این رقابت ها را گرفتم و عملکرد خوبی هم داشتم. بعد از صعود به فینال در رقابت نزدیک با رقیب چینی ۱۲ صدم ثانیه کم آوردم و نتوانستم فینالیست شوم و در نهایت هم ششم شدم.

وی با یاداوری اینکه ارتقا رکوردی که در این مسابقات داشت، تصریح کرد: رکورد قبلی ماده سرعت هم دست خودم بود که در هانگژو و با زمان ۵:۱۶۳ ثبت کرده بودم اما در شانگهای توانستم آن را به ۵ ثانیه و ۵ صدم ثانیه ارتقا دهم. این ارتقا رکورد خوب بود اما مهمتر از آن، جایگاهی بود که به دست آوردم به خصوص با توجه به چگونگی توزیع سهمیه ها.

سریعترین مرد عمودی جهان تصریح کرد: هر کشور برای المپیک دو سهمیه می گیرد. با احتساب این قانون و سهمیه هایی که پیش از این توزیع شده است، برخی سنگنوردان از رده بندی رقابت های گزینشی کنار گذاشته می شوند. اینگونه من چهارم می شوم و خیلی نزدیک به سهمیه. بنابراین اگر در مسابقات مجارستان هم بتوانم در حد شانگهای کار کنم و رکورد بزنم، سهمیه ام را میگیرم.

علیپور ادامه داد: البته سنگنوردی رشته ای است که در هزارم ثانیه ها تعیین کننده هستند. واقعا نمی توان از بیرون گود برای آن پیش بینی کرد. در همین رقابت های شانگهای من به خاطر یک اشتباه به فینال نرسیدم وگرنه همیشه برای قهرمانی و اول شدن به مسابقات می روم و اصلا روی دوم شدن هم فکر نمی کنم. در شانگهای رقابت ها خیلی سخت و نزدیک بود اما عملکردم واقعا امیدوارکننده بود. از خودم راضی در مسابقات گزینشی راضی ام.

این ملی پوش سنگنوردی ایران در مورد چگونگی پیگیری تمریناتش برای حضور در مرحله دوم و نهایی گزینشی المپیک به میزبانی مجارستان گفت: در اردوی تیم ملی هستم و به صورت مستمر تمریناتم را تا زمان اعزام دنبال می کنم. روزی سه جلسه تمرین معادل ۹ تا ۱۰ ساعت تمرین دارم. در کل صبح تا شب درگیر تمرین و رژیم غذایی هستم برای اینکه بتوانم سهمیه بگیرم. گویی زندگی ام وقف المپیک و کسب سهمیه برای آن شده است.

وی افزود: به مجارستان میروم با این امید که آنجا اول سهیمه بگیرم و بعد قهرمان شوم. هیچ وقت به دومی فکر نمی کنم، برای این رقابت ها هم به فکر اولی هستم اما سهمیه برایم مهمتر است.

علیپور در واکنش به اینکه «در صورت کسب سهیمه اولین نفری هستیدکه در تاریخ سنگنوردی ایران المپیکی می شوید و از این حیث هم تاریخ سازی خواهید کرد»، گفت: البته این خیلی برایم مهم نیست، مهم برایم این است که در المپیک نام کشورم در فهرست رقابت های سنگنوردی باشد و سال ها بعد از من به عنوان جوانی یاد کنند که سنگنوردی ایران را وارد المپیک کرد.

عضو تیم ملی سنگنوردی ایران همچنین در مورد عملکرد الناز رکابی و محیا دارابیان در رقابت های گزینشی المپیک گفت: رکابی اسطوره سنگنوری ایران است هم از نظر اخلاقی و هم از نظر فنی، او یکی از بهترین هم تیمی های من به حساب می آید. رکابی برنز جهان را دارد و در مورد او احتمال کسب سهمیه هم وجود دارد. واقعا در سنگنوردی نمی توان در مورد هیچ نتیجه ای با قطعیت صحبت کرد.

وی تاکید کرد: دارابیان هم سن و سال کمی دارد. او ۲۱ سال بیشتر ندارد و در شانگهای با نفراتی رقابت داشت که سن بیشتری از خودش داشتند و به طبع از تجربه بیشتری هم برخوردار بودند. باید به دارابیان فرصت داد. او آینده دار است.

سریعترین مرد عمودی جهان برای هر دو عضو دختر تیم ملی سنگنوردی در رقابت های گزینشی المپیک به میزبانی مجارستان آرزوی موفقیت کرد.